Un motociclista alcoholizado atropelló a cinco mujeres que perenigraban por la Virgen del Milagro en Salta

Cinco peregrinas que caminaban hacia la Catedral Basílica de Salta para participar de la procesión por la Virgen del Milagro fueron atropelladas por un motociclista que circulaba alcoholizado.

El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la central térmica Termo Andes, en el departamento de General Güemes.

Las mujeres habían salido desde Apolinario Saravia y viajaban por su cuenta, en un grupo reducido, rumbo a la capital salteña para participar de la Peregrinación del Milagro, una de las celebraciones religiosas más importantes del país.

Tras el impacto, las mujeres debieron ser asistidas por los servicios de emergencia: dos de ellas fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres fueron derivadas al hospital San Bernardo de Salta.

El conductor de la moto, por su parte, fue sometido a un test de alcoholemia que marcó 0,53 gramos de alcohol en sangre. Tras el resultado, quedó detenido y a disposición de la Justicia.

Durante estos días, miles de peregrinos llegan a Salta capital desde distintos puntos de la provincia para participar de las actividades religiosas en honor a los Santos Patronos. De hecho, muchos recorren cientos de kilómetros a pie y atraviesan zonas de frío y altura.

Este año, las autoridades habilitaron una aplicación para seguir el recorrido de los peregrinos y acceder a información sobre los puntos de asistencia. Sin embargo, las cinco mujeres atropelladas no estaban registradas porque habían iniciado el viaje de manera independiente.

Al no figurar en la plataforma, el grupo tampoco contaba con el esquema preventivo de acompañamiento de la Policía de Salta para los peregrinos que transitan por las rutas.

Tras el accidente, las autoridades pidieron extremar las precauciones. A quienes participan de la peregrinación les recomendaron circular con cuidado por las rutas, mientras que a los conductores les solicitaron reducir la velocidad, mantener distancia y prestar especial atención a los grupos de caminantes.