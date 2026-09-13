    • 13 de septiembre de 2026 - 21:13

    Encontraron muertos a cuatro pescadores y buscan a un quinto tras el vuelco de una lancha

    El accidente que dejó cuatro muertos, ocurrió en la localidad bonaerense de Guamaní. Trabajan para hallar al pescador desaparecido.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cuatro hombres resultaron muertos tras el vuelco de una lancha en la Laguna del Monte, en el partido bonaerense de Guaminí, y los equipos de rescate continúan buscando al quinto ocupante de la embarcación. El último cuerpo encontrado fue el de José Antonio Bianchi, de 52 años, quien trabajaba como guía de pesca.

    Leé además

    un motociclista alcoholizado atropello a cinco mujeres que perenigraban por la virgen del milagro en salta

    Un motociclista alcoholizado atropelló a cinco mujeres que perenigraban por la Virgen del Milagro en Salta

    Por Redacción Diario de Cuyo
    confirmaron el femicidio en barreal: la joven fue asesinada a punaladas y su pareja intento quitarse la vida

    Confirmaron el femicidio en Barreal: la joven fue asesinada a puñaladas y su pareja intentó quitarse la vida

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hallazgo de Bianchi se produjo este domingo durante el operativo desplegado en la laguna. Del procedimiento participan efectivos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

    Las otras tres víctimas identificadas son José Domingo Carrizo, de 84 años, de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71, de Capital Federal; y José Luna, de 70.

    El accidente ocurrió cuando los cinco hombres se encontraban en una embarcación y, por circunstancias que todavía son investigadas, la lancha perdió estabilidad y dio una vuelta de campana en medio de la laguna.

    Todos los ocupantes terminaron en el agua y se inició un amplio operativo para localizarlos. Las tareas tuvieron que ser interrumpidas durante la noche por la falta de iluminación y fueron retomadas durante las primeras horas del domingo.

    Con el hallazgo de Bianchi, son cuatro las víctimas fatales confirmadas y queda una sola persona desaparecida, cuya identidad todavía no fue informada oficialmente.

    La causa quedó a cargo de la UFIJ N°3 de Trenque Lauquen y fue caratulada como “averiguación causales de muerte”. En paralelo, la Policía Comunal de Guaminí ordenó la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    encontraron muerto a un primo de la presidenta de peru keiko fujimori

    Encontraron muerto a un primo de la presidenta de Perú Keiko Fujimori

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el cuerpo calcinado que encontraron en neuquen es del joven desaparecido hace una semana

    El cuerpo calcinado que encontraron en Neuquén es del joven desaparecido hace una semana

    Por Redacción Diario de Cuyo
    se conocio el resultado de la autopsia del empresario y piloto de carreras que fue asesinado en misiones

    Se conoció el resultado de la autopsia del empresario y piloto de carreras que fue asesinado en Misiones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    [videos] batalla campal en un boliche sanjuanino: se pelearon adentro y la siguieron afuera

    [VIDEOS] Batalla campal en un boliche sanjuanino: se pelearon adentro y la siguieron afuera

    Por Redacción Diario de Cuyo