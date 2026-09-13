Confirmaron el femicidio en Barreal: la joven fue asesinada a puñaladas y su pareja intentó quitarse la vida

Lo que comenzó como el hallazgo de un cuerpo se transformó en un brutal hecho de violencia de género. Las identidades de la víctima y el principal sospechoso.

Lo que en horas de la tarde domingo generó conmoción en Barreal tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven en la calle, con el correr de la jornada terminó por confirmarse como un horrendo femicidio. La investigación judicial encabezada por la UFI Delitos Especiales dio un giro determinante al constatar la mecánica del ataque y la responsabilidad que tendría la pareja de la víctima.

Según confirmaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO, el caso se desencadenó tras una llamada de urgencia al 911 que alertaba sobre un incidente grave en la intersección de calle Presidente Roca y Avenida San Martín, en la localidad de Calingasta. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el cuerpo de Camila Agustina Vechiarello, una santafesina de 26 años y oriunda de Rosario, que residía en la zona mientras realizaba la instrucción como aspirante a Gendarmería Nacional.

Junto a ella se encontraba su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años y oriundo de Tartagal, Salta, quien también se había desempeñado dentro del Instituto de Formación de la fuerza, aunque recientemente había sido separado.

Según los datos aportados por la fiscalía —encabezada por el fiscal César Recio y el ayudante fiscal Adolfo Díaz—, Riveros habría atacado a Vechiarello causándole múltiples heridas con un arma blanca que le provocaron la muerte en el acto. Inmediatamente después del crimen, el supuesto agresor intentó quitarse la vida en la misma escena.