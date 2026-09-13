    • 13 de septiembre de 2026 - 20:58

    Confirmaron el femicidio en Barreal: la joven fue asesinada a puñaladas y su pareja intentó quitarse la vida

    Lo que comenzó como el hallazgo de un cuerpo se transformó en un brutal hecho de violencia de género. Las identidades de la víctima y el principal sospechoso.

    image
    &nbsp; &nbsp; &nbsp;

     

     

     

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Agostina Vega tenía 15 años.

    Femicidio de Agostina Vega: elevaron a juicio la causa en la que Barrelier será juzgado por homicidio calificado
    detuvieron al joven acusado de matar a su novia y balear a su suegro en ituzaingo

    Detuvieron al joven acusado de matar a su novia y balear a su suegro en Ituzaingó

    Según confirmaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO, el caso se desencadenó tras una llamada de urgencia al 911 que alertaba sobre un incidente grave en la intersección de calle Presidente Roca y Avenida San Martín, en la localidad de Calingasta. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el cuerpo de Camila Agustina Vechiarello, una santafesina de 26 años y oriunda de Rosario, que residía en la zona mientras realizaba la instrucción como aspirante a Gendarmería Nacional.

    Junto a ella se encontraba su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años y oriundo de Tartagal, Salta, quien también se había desempeñado dentro del Instituto de Formación de la fuerza, aunque recientemente había sido separado.

    Según los datos aportados por la fiscalía —encabezada por el fiscal César Recio y el ayudante fiscal Adolfo Díaz—, Riveros habría atacado a Vechiarello causándole múltiples heridas con un arma blanca que le provocaron la muerte en el acto. Inmediatamente después del crimen, el supuesto agresor intentó quitarse la vida en la misma escena.

    Sin embargo, las lesiones autoinfligidas no resultaron letales. Tras recibir asistencia médica, los profesionales confirmaron que se encuentra fuera de peligro. Riveros fue dado de alta en calidad de detenido y permanece bajo estricta custodia policial, imputado por el femicidio a la espera de ser presentado ante la Justicia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Horror en Ituzaingó: un joven de 19 años asesinó a su pareja por celos, baleó a su suegro y se dio a la fuga

    Femicidio: le dio un balazo a su novia de 18 años en el cuello e hirió a su suegro tras una discusión

    Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los acusados del femicidio de Agostina Vega.

    Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier declaró y aseguró que la adolescente salió con vida de su casa

    La víctima fue asesinada a puñaladas por su esposo.

    Femicidio en Merlo: asesinó a puñaladas a su esposa y dijo a la Policía "se me fue la mano"

    El auto incendiado donde se encontró a las dos personas sin vida. 

    Hallaron a un hombre y una mujer muertos dentro de un auto incendiado: investigan un femicidio seguido de suicidio