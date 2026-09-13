Hallaron muerta a una aspirante a Gendarmería en Barreal y la pesquisa apunta a su pareja

La mujer fue encontrada sin vida este domingo en Barreal, Calingasta. La Justicia mantiene bajo reserva las circunstancias del fallecimiento y analiza el posible vínculo de su pareja con el hecho.

La tranquilidad de Barreal, en el departamento Calingasta, se vio alterada este domingo por un hecho que ahora es investigado por la Justicia sanjuanina. Una mujer que se encontraba realizando su formación como aspirante a Gendarmería Nacional fue encontrada sin vida, en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, cuyos investigadores trabajan para reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer qué ocurrió antes de que fuera hallada muerta. Por el momento, las autoridades mantienen bajo reserva buena parte de los detalles del expediente debido a que la investigación se encuentra en una etapa inicial.

Uno de los principales puntos que analiza la pesquisa es la posible participación de la pareja de la mujer. Su eventual responsabilidad todavía no fue determinada y será la investigación la que deberá establecer qué grado de vinculación pudo haber tenido con la muerte. Hasta el momento no se informó oficialmente si el hombre fue detenido ni cuál es su situación procesal.

Tras conocerse el hecho, se desplegó un importante operativo en la localidad calingastina. En la escena trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Policía de San Juan y funcionarios de la UFI Delitos Especiales, quienes realizaron las primeras medidas destinadas a preservar el lugar y reunir elementos de prueba.

Ahora, los investigadores concentran sus esfuerzos en reconstruir la secuencia de hechos previa al hallazgo. Para eso fueron recolectados distintos elementos que serán sometidos a peritajes y análisis, mientras se aguardan resultados que permitan determinar cómo se produjo la muerte.