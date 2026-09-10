    • 10 de septiembre de 2026 - 19:44

    Calingasta: más de 300 aspirantes de Gendarmería participaron de una capacitación sobre salud mental

    Más de 300 aspirantes y medio centenar de efectivos del Instituto de Formación de Gendarmería Nacional en Calingasta participaron de una jornada de concientización y herramientas de cuidado en salud mental.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de las acciones orientadas a la concientización por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Instituto de Formación de Gendarmería Nacional de Calingasta fue sede de una importante jornada de sensibilización destinada a aspirantes, oficiales y suboficiales de la fuerza federal.

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    La actividad estuvo encabezada por un equipo interdisciplinario de salud perteneciente al Hospital Aldo Cantoni, bajo la dirección del doctor Pedro Morales. Del encuentro formaron parte el licenciado Carlos Flores, la licenciada Alejandra Valdez y los agentes sanitarios Nerea Cajas y Silvana Segovia, quienes coordinaron las exposiciones y los espacios de intercambio con los asistentes.

    Herramientas de cuidado y articulación comunitaria

    Durante el desarrollo de la jornada, de la que participaron más de 300 aspirantes y medio centenar de oficiales y suboficiales, se abordaron ejes clave vinculados a la detección temprana de factores de riesgo, medidas de prevención y herramientas prácticas de contención emocional.

    Asimismo, los profesionales profundizaron en los contenidos del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, integrando las directrices sanitarias vigentes para el abordaje integral de la salud mental en ámbitos institucionales y de alta exigencia operativa.

    Desde la cartera sanitaria destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de las políticas públicas sostenidas para llevar información y estrategias de prevención a distintos sectores de la comunidad, fortaleciendo el rol de las fuerzas de seguridad como agentes activos en la detección y el acompañamiento frente a situaciones de vulnerabilidad

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