Casi un centenar de jóvenes debatieron sobre inteligencia artificial en una nueva edición del Modelo ONU del Colegio Central Universitario

Con la participación de casi un centenar de estudiantes de distintos puntos de la provincia, el Colegio Central Universitario "Mariano Moreno" llevó adelante una nueva edición del Modelo Jóvenes Embajadores de la ONU.

Con la participación de casi un centenar de estudiantes secundarios, se llevó a cabo una nueva edición del Modelo Jóvenes Embajadores de la ONU, una iniciativa organizada históricamente por el Colegio Central Universitario "Mariano Moreno" (CCU) que promueve la formación democrática, la oratoria, la investigación y la negociación diplomática.

En esta oportunidad, el certamen congregó representaciones de 38 países y puso el foco de debate en un tópico de alto impacto global: la inteligencia artificial y sus diversas consecuencias en el mundo contemporáneo. Bajo este eje central, las comisiones debatieron subtemas específicos como el uso y la gestión de los recursos naturales frente a la desigualdad, y los riesgos asociados al desarrollo armamentístico tecnológico.

Una experiencia de inmersión y rigor diplomático Para llegar a las instancias de debate, los alumnos debieron transitar un exigente proceso de preparación extracurricular que comenzó a gestarse al inicio del ciclo lectivo. El trabajo implicó un riguroso relevamiento de fuentes internacionales, el estudio de la coyuntura geopolítica y la rigurosa asimilación de las posturas oficiales de las naciones asignadas.

María Paz Flores y Juan Ignacio Aballay, estudiantes del CCU encargados de representar a Estados Unidos, destacaron el valor formativo de la experiencia. "Toca salirse del molde de lo que uno opina personalmente", señaló María Paz, mientras que Juan Ignacio remarcó que el eje central de la ONU "es negociar, encontrar soluciones en conjunto y crear un espacio para opinar respetando la posición oficial del país".

Por su parte, la directora del establecimiento, Ana Graffigna, valoró la trayectoria institucional de la propuesta y subrayó el compromiso demostrado por los jóvenes al "responder a situaciones imprevistas durante las alocuciones y poner en juego competencias desarrolladas durante meses de preparación".