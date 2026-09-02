    • 2 de septiembre de 2026 - 18:26

    Nación pondrá en marcha un plan de detección temprana de problemas de salud mental que incluirá a escuelas de San Juan

    El objetivo es capacitar a docentes para identificar señales de alerta y activar canales de derivación rápida ante situaciones de vulnerabilidad, ansiedad y consumos problemáticos.

    El proyecto busca identificar de manera temprana problemáticas vinculadas con el desarrollo emocional de los jóvenes.

    El proyecto busca identificar de manera temprana problemáticas vinculadas con el desarrollo emocional de los jóvenes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha de una estrategia integral orientada a identificar de manera temprana problemas de salud mental y consumos problemáticos en adolescentes dentro del ámbito escolar. La iniciativa, coordinada de forma interministerial entre las carteras de Salud, Capital Humano y Seguridad, tendrá una etapa de implementación inicial en cinco provincias del país, entre las que se encuentra San Juan y Mendoza por la región de Cuyo, junto a Tucumán, Chaco y Chubut

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    La medida surge en respuesta a un incremento sostenido de las consultas por cuadros de ansiedad, depresión, angustia y situaciones de conducta suicida en la población juvenil, una problemática que se profundizó tras la postpandemia y que preocupa a las comunidades educativas de todo el territorio.

    Claves del programa

    Detección temprana: El plan apunta a dotar a docentes, preceptores, tutores y equipos de orientación escolar de herramientas pedagógicas y sanitarias para reconocer indicadores de riesgo y cambios de conducta en los estudiantes

    Articulación interjurisdiccional: En las próximas semanas, los equipos técnicos nacionales comenzarán las tratativas con las carteras provinciales de educación y salud de Cuyo para coordinar el aterrizaje territorial de los protocolos de actuación rápida.

    Derivación asistida: El objetivo central es que las instituciones educativas no queden en solitario ante situaciones de vulnerabilidad, sino que funcionen como nexo ágil para derivar a los jóvenes hacia los centros de salud especializados correspondientes.

    La estrategia se alinea además con las nuevas recomendaciones para el abordaje de la conducta suicida en espacios educativos y universitarios, un documento técnico que el Ejecutivo nacional presentará en los próximos días en el marco de los congresos de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas (AFACIMERA). Con este despliegue, las provincias cuyanas comenzarán a definir un sistema unificado de alertas tempranas para contener el malestar emocional en los secundarios.

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