La UCCuyo lanzó la Diplomatura en Abastecimiento Minero: formación clave para la cadena de suministro

La nueva propuesta académica de la UCCuyo busca perfeccionar la cadena de valor que sostiene a los principales yacimientos nacionales.

Con el objetivo de dar respuesta a las crecientes exigencias operativas y tecnológicas del sector minero en Argentina, la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) dio inicio a una nueva propuesta académica: la Diplomatura en Abastecimiento Minero. Es en el marco del boom minero en San Juan.

La iniciativa académica, impulsada a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, busca perfeccionar el perfil profesional de la cadena de valor que sostiene a los principales yacimientos del país.

Optimización y Sostenibilidad en la Cadena de Suministro El programa de esta propuesta académica fue concebido para dotar a los profesionales de competencias clave en la planificación, coordinación y optimización de los procesos de compra y logística minera. En un contexto donde la industria demanda estándares internacionales, la propuesta prioriza tres ejes centrales:

Eficiencia operativa: reducción de tiempos de entrega y gestión eficiente de inventarios críticos.

reducción de tiempos de entrega y gestión eficiente de inventarios críticos. Sostenibilidad: integración de proveedores locales y prácticas responsables con el entorno.

integración de proveedores locales y prácticas responsables con el entorno. Innovación tecnológica: digitalización de la trazabilidad y automatización en la toma de decisiones. Detalles de la nueva propuesta de la UCCuyo La formación tiene una duración total de cuatro meses y cuenta con una modalidad presencial e híbrida sincrónica, lo que facilita el acceso a participantes distribuidos en distintos puntos de las provincias mineras del país.