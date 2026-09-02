    • 2 de septiembre de 2026 - 15:52

    La UCCuyo lanzó la Diplomatura en Abastecimiento Minero: formación clave para la cadena de suministro

    La nueva propuesta académica de la UCCuyo busca perfeccionar la cadena de valor que sostiene a los principales yacimientos nacionales.

    La UCCuyo lanzó una nueva Diplomatura sobre la minería.

    La UCCuyo lanzó una nueva Diplomatura sobre la minería.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de dar respuesta a las crecientes exigencias operativas y tecnológicas del sector minero en Argentina, la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) dio inicio a una nueva propuesta académica: la Diplomatura en Abastecimiento Minero. Es en el marco del boom minero en San Juan.

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    La iniciativa académica, impulsada a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, busca perfeccionar el perfil profesional de la cadena de valor que sostiene a los principales yacimientos del país.

    Optimización y Sostenibilidad en la Cadena de Suministro

    El programa de esta propuesta académica fue concebido para dotar a los profesionales de competencias clave en la planificación, coordinación y optimización de los procesos de compra y logística minera. En un contexto donde la industria demanda estándares internacionales, la propuesta prioriza tres ejes centrales:

    • Eficiencia operativa: reducción de tiempos de entrega y gestión eficiente de inventarios críticos.
    • Sostenibilidad: integración de proveedores locales y prácticas responsables con el entorno.
    • Innovación tecnológica: digitalización de la trazabilidad y automatización en la toma de decisiones.

    Detalles de la nueva propuesta de la UCCuyo

    La formación tiene una duración total de cuatro meses y cuenta con una modalidad presencial e híbrida sincrónica, lo que facilita el acceso a participantes distribuidos en distintos puntos de las provincias mineras del país.

    • Duración: 4 meses.
    • Modalidad: presencial e híbrida sincrónica.
    • Bonificación: 20% de descuento en arancel para estudiantes, docentes y graduados de la Universidad Católica de Cuyo, socios de la Unión Industrial de San Juan y matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
    • Contacto e informes: [email protected]
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