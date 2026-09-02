Reclaman al PAMI que garantice las prestaciones y la entrega de medicamentos en la provincia

La Defensoría del Pueblo intervino ante la incertidumbre en el sistema sanitario y exigió a las autoridades nacionales respuestas concretas para evitar recortes y demoras en las prestaciones de los adultos mayores en la provincia.

La Defensoría del Pueblo de San Juan intervino de urgencia ante la incertidumbre generada en el sistema de salud de los adultos mayores. Encabezada por Florencia Peñaloza, la institución formalizó un pedido al PAMI para exigir la garantía absoluta de la continuidad en la atención médica y farmacéutica de sus afiliados en toda la provincia.

La medida responde a la creciente preocupación de los jubilados locales frente a posibles reestructuraciones prestacionales, recortes de cartilla o conflictos vigentes con los centros médicos y profesionales. Desde el organismo defensor remarcaron que el acceso a la salud es un derecho fundamental que no puede verse afectado por disputas administrativas o financieras, exigiendo respuestas inmediatas a las delegaciones locales del ente nacional.

Claves del reclamo institucional: Cobertura garantizada: Exigencia de mantenimiento de especialistas, clínicas y entrega normal de medicamentos sin intermediaciones burocráticas que perjudiquen al sector pasivo.

Canales de reclamo: La Defensoría puso a disposición sus vías de contacto habituales para que los afiliados damnificados por demoras o suspensiones de turnos puedan radicar sus denuncias formales.