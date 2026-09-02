PAMI: advierten un recorte de 1,2 billones de pesos y crece la alarma por el impacto en las prestaciones

El fuerte rojo financiero en las cuentas de la obra social de los jubilados encendió las alarmas en el sector sanitario, tensionando la cadena de pagos a prestadores y poniendo en riesgo la cobertura médica y la entrega de medicamentos para millones de adultos mayores en todo el país.

Las cuentas de la obra social de los jubilados atraviesan un escenario crítico tras confirmarse una fuerte merma presupuestaria. El PAMI registra un desfinanciamiento estimado en 1,2 billones de pesos, un ajuste que encendió las alarmas en el sector sanitario y profundizó las tensiones políticas en torno a la sostenibilidad de las prestaciones médicas.

El impacto del ajuste en los números de la obra social El rojo financiero se profundizó principalmente tras la eliminación del Impuesto País. Sin ese tributo, que aportaba recursos directos al sistema, los ingresos proyectados sufrieron una caída drástica: mientras que el flujo estimado se ubicaba en torno a los 2,8 billones de pesos, las compensaciones y giros reales desde el Estado nacional se limitaron a unos 1,6 billones, generando un faltante neto millonario.

Este panorama restrictivo impacta de lleno en la dinámica operativa de la institución, que administra la salud de millones de adultos mayores en todo el país. La merma de recursos tensiona la cadena de pagos a clínicas, sanatorios y farmacias, en un contexto donde las asociaciones de prestadores reclaman actualizaciones urgentes frente a la inflación y los costos médicos.