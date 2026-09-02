Nelson Castro volvió a ponerse el guardapolvo blanco y atendió gratis a pacientes en San Justo

Nelson Castro dejó por unas horas el periodismo y volvió a una de sus grandes vocaciones: la medicina. El periodista, que también es médico neurólogo, participó de una jornada solidaria en San Justo y atendió de manera gratuita a personas que necesitaban una consulta médica.
Una hora para ayudar a quienes más lo necesitan
Castro se sumó como voluntario a “¿Me regalás una hora?”, una iniciativa impulsada por médicos y voluntarios que ofrece atención sanitaria sin costo a personas en situación de vulnerabilidad.
La propuesta funciona en el Santuario Sagrado Corazón de Jesús, en San Justo, donde profesionales de distintas especialidades destinan parte de su tiempo para atender a vecinos que necesitan una consulta, medicamentos o simplemente alguien que los escuche.
Durante la jornada, Castro volvió a atender pacientes y se mostró especialmente conmovido por las historias que encontró. Muchas de las personas que se acercan al lugar atraviesan dificultades económicas y no pueden acceder a una consulta en el sistema privado, mientras que también encuentran obstáculos para recibir atención en el ámbito público.
“Nunca dejé de ser médico”
La experiencia tuvo un significado especial para el periodista, quien durante años ejerció la neurología antes de dedicarse de lleno a su carrera en los medios.
El regreso al consultorio, aunque en esta oportunidad desde un espacio solidario, le permitió reencontrarse con una profesión que, según expresó, nunca dejó de formar parte de su vida.
La jornada también puso en primer plano el trabajo de los médicos y voluntarios que participan de la iniciativa, cuyo objetivo es acompañar a personas que necesitan atención y contención, más allá de una consulta puntual.