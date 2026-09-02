Nelson Castro volvió a ponerse el guardapolvo blanco y atendió gratis a pacientes en San Justo

El periodista y médico neurólogo se sumó a una iniciativa solidaria que brinda atención gratuita a personas en situación de vulnerabilidad.

Nelson Castro dejó por unas horas el periodismo y volvió a una de sus grandes vocaciones: la medicina. El periodista, que también es médico neurólogo, participó de una jornada solidaria en San Justo y atendió de manera gratuita a personas que necesitaban una consulta médica.

Una hora para ayudar a quienes más lo necesitan Castro se sumó como voluntario a “¿Me regalás una hora?”, una iniciativa impulsada por médicos y voluntarios que ofrece atención sanitaria sin costo a personas en situación de vulnerabilidad.

La propuesta funciona en el Santuario Sagrado Corazón de Jesús, en San Justo, donde profesionales de distintas especialidades destinan parte de su tiempo para atender a vecinos que necesitan una consulta, medicamentos o simplemente alguien que los escuche.

Durante la jornada, Castro volvió a atender pacientes y se mostró especialmente conmovido por las historias que encontró. Muchas de las personas que se acercan al lugar atraviesan dificultades económicas y no pueden acceder a una consulta en el sistema privado, mientras que también encuentran obstáculos para recibir atención en el ámbito público.

“Nunca dejé de ser médico” La experiencia tuvo un significado especial para el periodista, quien durante años ejerció la neurología antes de dedicarse de lleno a su carrera en los medios.