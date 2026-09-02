    • 2 de septiembre de 2026 - 13:39

    Nelson Castro volvió a ponerse el guardapolvo blanco y atendió gratis a pacientes en San Justo

    El periodista y médico neurólogo se sumó a una iniciativa solidaria que brinda atención gratuita a personas en situación de vulnerabilidad.

    Nelson Castro.

    Nelson Castro.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Nelson Castro dejó por unas horas el periodismo y volvió a una de sus grandes vocaciones: la medicina. El periodista, que también es médico neurólogo, participó de una jornada solidaria en San Justo y atendió de manera gratuita a personas que necesitaban una consulta médica.

    Leé además

    atencion viajeros: que pasa si el pasaporte esta vencido para ingresar a argentina y brasil

    Atención viajeros: qué pasa si el pasaporte está vencido para ingresar a Argentina y Brasil

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Oficial: calendario de pago de jubilaciones de ANSES septiembre 2026

    Oficial: calendario de pago de jubilaciones ANSES septiembre 2026

    Una hora para ayudar a quienes más lo necesitan

    Castro se sumó como voluntario a “¿Me regalás una hora?”, una iniciativa impulsada por médicos y voluntarios que ofrece atención sanitaria sin costo a personas en situación de vulnerabilidad.

    La propuesta funciona en el Santuario Sagrado Corazón de Jesús, en San Justo, donde profesionales de distintas especialidades destinan parte de su tiempo para atender a vecinos que necesitan una consulta, medicamentos o simplemente alguien que los escuche.

    Durante la jornada, Castro volvió a atender pacientes y se mostró especialmente conmovido por las historias que encontró. Muchas de las personas que se acercan al lugar atraviesan dificultades económicas y no pueden acceder a una consulta en el sistema privado, mientras que también encuentran obstáculos para recibir atención en el ámbito público.

    “Nunca dejé de ser médico”

    La experiencia tuvo un significado especial para el periodista, quien durante años ejerció la neurología antes de dedicarse de lleno a su carrera en los medios.

    El regreso al consultorio, aunque en esta oportunidad desde un espacio solidario, le permitió reencontrarse con una profesión que, según expresó, nunca dejó de formar parte de su vida.

    La jornada también puso en primer plano el trabajo de los médicos y voluntarios que participan de la iniciativa, cuyo objetivo es acompañar a personas que necesitan atención y contención, más allá de una consulta puntual.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    cordoba analiza permitir entierros conjuntos de personas y mascotas en cementerios

    Córdoba analiza permitir entierros conjuntos de personas y mascotas en cementerios

    Por Redacción Diario de Cuyo
    anuncian un paro de 48 horas en los aeropuertos de todo el pais que afectara la operacion de vuelos

    Anuncian un paro de 48 horas en los aeropuertos de todo el país que afectará la operación de vuelos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Manaos.

    Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión fiscal y le impusieron un millonario embargo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Un tren chocó a un camión con limones y descarriló en Tucumán.

    Impactante choque en Tucumán: un tren embistió a un camión con limones y descarriló

    Por Redacción Diario de Cuyo