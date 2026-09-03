Visa Working Holiday Dinamarca 2026: cómo postularse para trabajar un año en Europa

Los jóvenes argentinos cuentan con una nueva oportunidad para emigrar de forma temporal a Europa. Se abrió la segunda etapa del cupo anual de visas Working Holiday para Dinamarca, un programa que otorga un permiso de residencia de hasta 12 meses para viajar, estudiar y trabajar legalmente en uno de los países con mejor calidad de vida del mundo.
El programa contempla 150 visas por año para ciudadanos argentinos y las autorizaciones se asignan estrictamente por orden de llegada, por lo que solicitar el turno con rapidez resulta fundamental para conseguir una plaza.
Condiciones del permiso de trabajo y estudio
La visa Working Holiday danesa está pensada para financiar la estadía mediante empleo temporal, sin requerir títulos universitarios ni un contrato de trabajo previo:
Trabajo en relación de dependencia: se puede trabajar en blanco por un máximo de 9 meses.
Cursos o capacitaciones: permite estudiar o realizar cursos (incluyendo clases de danés) hasta por 6 meses.
Rubros con mayor demanda: hotelería, gastronomía (cocina y mozos), tareas de limpieza, empaquetado de productos y trabajos agrícolas estacionales.
Requisitos para aplicar desde Argentina
Para postularse al visado, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones exigidas por el Servicio Danés de Inmigración (SIRI):
Edad: tener entre 18 y 30 años al momento de realizar el trámite (si ya cumplió 31, no se puede aplicar).
Nacionalidad y residencia: ser ciudadano argentino y residir de manera habitual en el país al momento de la solicitud.
Fondos demostrables: acreditar fondos propios equivalentes a 15.000 coronas danesas (aproximadamente USD 2.300) para afrontar los gastos iniciales.
Pasaporte y seguro: pasaporte vigente por al menos 15 meses posteriores a la fecha del viaje y seguro médico de cobertura completa.
Independencia: no viajar acompañado por personas a cargo (hijos u otros familiares).
Cómo iniciar el trámite paso a paso
El proceso de postulación se realiza de forma personal desde la Argentina:
Reserva de turno: se debe solicitar una cita presencial en el centro VFS Global Buenos Aires para la toma de datos biométricos (fotos y huellas dactilares).
Pago de tasa y formulario: pagar el arancel oficial, obtener el número de identificación del caso y completar el formulario WH1 ante el sitio del SIRI.
Tiempos de respuesta: la resolución del trámite suele demorar entre 2 y 3 meses desde la presentación formal de la documentación.