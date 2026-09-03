Visa Working Holiday Dinamarca 2026: cómo postularse para trabajar un año en Europa

Los jóvenes argentinos cuentan con una nueva oportunidad para emigrar de forma temporal a Europa. Se abrió la segunda etapa del cupo anual de visas Working Holiday para Dinamarca, un programa que otorga un permiso de residencia de hasta 12 meses para viajar, estudiar y trabajar legalmente en uno de los países con mejor calidad de vida del mundo.

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El programa contempla 150 visas por año para ciudadanos argentinos y las autorizaciones se asignan estrictamente por orden de llegada, por lo que solicitar el turno con rapidez resulta fundamental para conseguir una plaza.

La visa Working Holiday danesa está pensada para financiar la estadía mediante empleo temporal, sin requerir títulos universitarios ni un contrato de trabajo previo:

Trabajo en relación de dependencia: se puede trabajar en blanco por un máximo de 9 meses.

Cursos o capacitaciones: permite estudiar o realizar cursos (incluyendo clases de danés) hasta por 6 meses.

Rubros con mayor demanda: hotelería, gastronomía (cocina y mozos), tareas de limpieza, empaquetado de productos y trabajos agrícolas estacionales.

Requisitos para aplicar desde Argentina

Para postularse al visado, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones exigidas por el Servicio Danés de Inmigración (SIRI):

Edad: tener entre 18 y 30 años al momento de realizar el trámite (si ya cumplió 31, no se puede aplicar).

Nacionalidad y residencia: ser ciudadano argentino y residir de manera habitual en el país al momento de la solicitud.

Fondos demostrables: acreditar fondos propios equivalentes a 15.000 coronas danesas (aproximadamente USD 2.300) para afrontar los gastos iniciales.

Pasaporte y seguro: pasaporte vigente por al menos 15 meses posteriores a la fecha del viaje y seguro médico de cobertura completa.

Independencia: no viajar acompañado por personas a cargo (hijos u otros familiares).

Cómo iniciar el trámite paso a paso

El proceso de postulación se realiza de forma personal desde la Argentina:

Reserva de turno: se debe solicitar una cita presencial en el centro VFS Global Buenos Aires para la toma de datos biométricos (fotos y huellas dactilares).

Pago de tasa y formulario: pagar el arancel oficial, obtener el número de identificación del caso y completar el formulario WH1 ante el sitio del SIRI.

Tiempos de respuesta: la resolución del trámite suele demorar entre 2 y 3 meses desde la presentación formal de la documentación.