Una científica argentina ganó el "Nobel" de Astrofísica por revolucionar el estudio de la Vía Láctea

La astrónoma Amina Halmi, nacida en Bahía Blanca y egresada de la Universidad Nacional de La Plata.

La astrónoma argentina Amina Helmi fue galardonada con el prestigioso Premio Kavli de Astrofísica 2026, otorgado por la Academia Noruega de Ciencias y Letras, un reconocimiento internacionalmente equiparado con el Premio Nobel. La investigadora, oriunda de Bahía Blanca y egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), obtuvo la máxima distinción por sus descubrimientos clave sobre la formación, evolución y reconstrucción histórica de nuestra galaxia.

Helmi nació en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y en su juventud eligió estudiar astrofísica en la prestigiosa universidad de la capital de la provincia. Es hija de una madre neerlandesa y un padre egipcio, siendo este último profesor de química en Argentina. En 1996 emigró a los Países Bajos e inició un doctorado en la Universidad de Leiden para estudiar la formación de la Vía Láctea en el contexto de la cosmología. Tras unos años como investigadora postdoctoral, se incorporó al Instituto Kapteyn en Groningen, donde fue nombrada catedrática en 2012.

El galardón reconoce los aportes fundamentales de la científica —quien desarrolla su carrera en los Países Bajos— en el análisis de los movimientos estelares y el rastreo de colisiones galácticas ancestrales, utilizando datos de misiones espaciales de vanguardia como el telescopio Gaia.