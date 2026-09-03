Creó un videojuego gratuito para aprender Excel fácil y sin pagar cursos: cómo funciona

Saber usar Excel se convirtió en una exigencia central para conseguir empleo o mejorar la productividad profesional. Sin embargo, para muchas personas los cursos tradicionales resultan aburridos o costosos. Con el objetivo de resolver esta barrera, un joven argentino de 26 años creó un videojuego gratuito pensado para aprender a usar el programa jugando.
La iniciativa fue desarrollada por Gonzalo Agüero, un estudiante y ayudante de cátedra de Bahía Blanca que transformó su experiencia enseñando hojas de cálculo en una plataforma web gamificada llamada "Particular de Excel".
Cómo es la plataforma y de qué manera se juega
El juego propone una experiencia interactiva dividida en 50 niveles progresivos que van desde lo más básico hasta funciones complejas:
Dinámica intuitiva: en lugar de completar planillas abstractas, el usuario resuelve desafíos con retroalimentación inmediata.
Progresión por etapas: según su creador, con alcanzar y superar el nivel 20 el estudiante ya demuestra un dominio muy sólido de la herramienta para el ámbito laboral.
Acceso universal: es completamente digital, no requiere descargas complejas y se puede usar desde cualquier computadora conectada a internet.
Certificaciones: al avanzar en las etapas, los usuarios pueden validar su progreso y obtener certificados digitales emitidos por la academia del creador.
Aprender sin gastar en cursos costosos
La propuesta surge como una solución práctica frente a un mercado laboral que demanda competencias digitales de manera urgente. Al no requerir pagos ni suscripciones, la herramienta funciona como una puerta de entrada para estudiantes, trabajadores y emprendedores sanjuaninos que buscan capacitarse y sumar un valor clave a sus currículums de forma rápida y autónoma.