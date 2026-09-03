Creó un videojuego gratuito para aprender Excel fácil y sin pagar cursos: cómo funciona

Saber usar Excel se convirtió en una exigencia central para conseguir empleo o mejorar la productividad profesional. Sin embargo, para muchas personas los cursos tradicionales resultan aburridos o costosos. Con el objetivo de resolver esta barrera, un joven argentino de 26 años creó un videojuego gratuito pensado para aprender a usar el programa jugando.

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La iniciativa fue desarrollada por Gonzalo Agüero, un estudiante y ayudante de cátedra de Bahía Blanca que transformó su experiencia enseñando hojas de cálculo en una plataforma web gamificada llamada "Particular de Excel".

El juego propone una experiencia interactiva dividida en 50 niveles progresivos que van desde lo más básico hasta funciones complejas:

Dinámica intuitiva: en lugar de completar planillas abstractas, el usuario resuelve desafíos con retroalimentación inmediata.

Progresión por etapas: según su creador, con alcanzar y superar el nivel 20 el estudiante ya demuestra un dominio muy sólido de la herramienta para el ámbito laboral.

Acceso universal: es completamente digital, no requiere descargas complejas y se puede usar desde cualquier computadora conectada a internet.

Certificaciones: al avanzar en las etapas, los usuarios pueden validar su progreso y obtener certificados digitales emitidos por la academia del creador.

Aprender sin gastar en cursos costosos

La propuesta surge como una solución práctica frente a un mercado laboral que demanda competencias digitales de manera urgente. Al no requerir pagos ni suscripciones, la herramienta funciona como una puerta de entrada para estudiantes, trabajadores y emprendedores sanjuaninos que buscan capacitarse y sumar un valor clave a sus currículums de forma rápida y autónoma.