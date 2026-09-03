    • 3 de septiembre de 2026 - 17:17

    Creó un videojuego gratuito para aprender Excel fácil y sin pagar cursos: cómo funciona

    Un joven argentino desarrolló una plataforma interactiva de 50 niveles para dominar las planillas de cálculo de manera dinámica. La propuesta es online y permite validar conocimientos con certificados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Saber usar Excel se convirtió en una exigencia central para conseguir empleo o mejorar la productividad profesional. Sin embargo, para muchas personas los cursos tradicionales resultan aburridos o costosos. Con el objetivo de resolver esta barrera, un joven argentino de 26 años creó un videojuego gratuito pensado para aprender a usar el programa jugando.

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    La iniciativa fue desarrollada por Gonzalo Agüero, un estudiante y ayudante de cátedra de Bahía Blanca que transformó su experiencia enseñando hojas de cálculo en una plataforma web gamificada llamada "Particular de Excel".

    Cómo es la plataforma y de qué manera se juega

    El juego propone una experiencia interactiva dividida en 50 niveles progresivos que van desde lo más básico hasta funciones complejas:

    Dinámica intuitiva: en lugar de completar planillas abstractas, el usuario resuelve desafíos con retroalimentación inmediata.

    Progresión por etapas: según su creador, con alcanzar y superar el nivel 20 el estudiante ya demuestra un dominio muy sólido de la herramienta para el ámbito laboral.

    Acceso universal: es completamente digital, no requiere descargas complejas y se puede usar desde cualquier computadora conectada a internet.

    Certificaciones: al avanzar en las etapas, los usuarios pueden validar su progreso y obtener certificados digitales emitidos por la academia del creador.

    Aprender sin gastar en cursos costosos

    La propuesta surge como una solución práctica frente a un mercado laboral que demanda competencias digitales de manera urgente. Al no requerir pagos ni suscripciones, la herramienta funciona como una puerta de entrada para estudiantes, trabajadores y emprendedores sanjuaninos que buscan capacitarse y sumar un valor clave a sus currículums de forma rápida y autónoma.

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