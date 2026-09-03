Paro de ATE: pospusieron la medida de fuerza que iba a afectar más de 27 aeropuertos

El paro de ATE-ANAC que estaba previsto para este jueves y viernes en más de 27 aeropuertos de Argentina fue pospuesto hasta nuevo aviso . La decisión se tomó como un gesto de buena voluntad mientras el sindicato reclama al Ministerio de Trabajo una audiencia para discutir cómo se garantizará el 75% de los servicios aéreos durante las medidas gremiales.

La Iglesia católica busca 10 mil voluntarios y hospedaje en Córdoba ante la llegada de León XIV

Una científica argentina ganó el "Nobel" de Astrofísica por revolucionar el estudio de la Vía Láctea

La confirmación fue realizada por Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC, quien explicó que la decisión surgió luego de una reunión con el equipo jurídico de ATE nacional y los coordinadores de la mesa nacional de autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil.

"Como gesto de buena voluntad", el gremio resolvió postergar el inicio de las medidas de fuerza y exigir al Ministerio de Trabajo que convoque a una audiencia para definir las acciones vinculadas con la esencialidad de los servicios que plantea el Gobierno.

La medida inicialmente iba a alcanzar a más de 27 aeropuertos de todo el país, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

Según había informado ANAC, el impacto podía variar de acuerdo con la actividad de cada terminal y las condiciones particulares de los servicios que presta cada compañía.

Las asambleas y medidas gremiales estaban previstas en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21, tanto este jueves como el viernes 4 de septiembre. Fuera de esos horarios, estaba previsto que las prestaciones aeroportuarias funcionaran con normalidad.

ATE mantiene las asambleas del viernes

Belelli señaló que el sindicato continuará monitoreando "minuto a minuto" la convocatoria del Ministerio de Trabajo y confirmó que las asambleas y movilizaciones previstas para este viernes se mantienen.

El dirigente sostuvo además que la organización sindical presentó la medida "en tiempo y forma" y que, bajo el esquema planteado, se garantizaba el funcionamiento del 75% de los servicios durante las jornadas alcanzadas.

Por el momento, la medida de fuerza quedó suspendida y la continuidad del conflicto dependerá de la respuesta que dé el Ministerio de Trabajo al pedido de audiencia realizado por ATE.