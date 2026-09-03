    • 3 de septiembre de 2026 - 09:46

    Paro de ATE: pospusieron la medida de fuerza que iba a afectar más de 27 aeropuertos

    El gremio decidió suspender momentáneamente la medida de fuerza prevista para este jueves y viernes. Reclama una audiencia con el Ministerio de Trabajo para definir los servicios considerados esenciales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El paro de ATE-ANAC que estaba previsto para este jueves y viernes en más de 27 aeropuertos de Argentina fue pospuesto hasta nuevo aviso. La decisión se tomó como un gesto de buena voluntad mientras el sindicato reclama al Ministerio de Trabajo una audiencia para discutir cómo se garantizará el 75% de los servicios aéreos durante las medidas gremiales.

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    La confirmación fue realizada por Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC, quien explicó que la decisión surgió luego de una reunión con el equipo jurídico de ATE nacional y los coordinadores de la mesa nacional de autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil.

    "Como gesto de buena voluntad", el gremio resolvió postergar el inicio de las medidas de fuerza y exigir al Ministerio de Trabajo que convoque a una audiencia para definir las acciones vinculadas con la esencialidad de los servicios que plantea el Gobierno.

    Qué aeropuertos podían verse afectados

    La medida inicialmente iba a alcanzar a más de 27 aeropuertos de todo el país, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

    Según había informado ANAC, el impacto podía variar de acuerdo con la actividad de cada terminal y las condiciones particulares de los servicios que presta cada compañía.

    Las asambleas y medidas gremiales estaban previstas en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21, tanto este jueves como el viernes 4 de septiembre. Fuera de esos horarios, estaba previsto que las prestaciones aeroportuarias funcionaran con normalidad.

    ATE mantiene las asambleas del viernes

    Belelli señaló que el sindicato continuará monitoreando "minuto a minuto" la convocatoria del Ministerio de Trabajo y confirmó que las asambleas y movilizaciones previstas para este viernes se mantienen.

    El dirigente sostuvo además que la organización sindical presentó la medida "en tiempo y forma" y que, bajo el esquema planteado, se garantizaba el funcionamiento del 75% de los servicios durante las jornadas alcanzadas.

    Por el momento, la medida de fuerza quedó suspendida y la continuidad del conflicto dependerá de la respuesta que dé el Ministerio de Trabajo al pedido de audiencia realizado por ATE.

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