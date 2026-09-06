A puro frío y fe: 12.000 jóvenes participaron de la multitudinaria peregrinación al Complejo Ceferino Namuncurá

Con camperas, bufandas y a puro canto, 12.000 fieles desafiaron una fría mañana con una sensación térmica de 2,8°C para participar de la 46° edición de la tradicional caminata hacia el departamento San Martín.

El frío extremo de la mañana no logró apagar el entusiasmo. Con camperas, gorros y bufandas para ganarle a una temperatura que apenas rozaba los 5 grados, 12.000 jóvenes desafiaron el clima y completaron este domingo una nueva edición de la tradicional Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes, uniendo fe, cánticos y esperanza en su camino hacia el departamento San Martín.

Una fría madrugada que se transformó en calidez y encuentro Desde temprano, cientos de fieles comenzaron a congregarse para dar inicio a la caminata bajo el lema "Soñados por Dios, enviados al mundo". A las 8 de la mañana, cuando el termómetro marcaba apenas 5 grados y una sensación térmica de 2,8°, el cielo nublado y el viento helado quedaron rápidamente en segundo plano frente a los cánticos, las risas y los carteles que vistieron de color la previa del recorrido.

La masiva concurrencia en esta edición número 46 volvió a demostrar la profunda devoción de la juventud sanjuanina, que transformó el paisaje del departamento con una marcha marcada por la oración y la fraternidad.

El cronograma de la caminata, el descanso y la emotiva misa de cierre Tal como estaba previsto en el itinerario, la columna de peregrinos hizo una pausa clave cerca de las 13:00 horas para arribar al Camping Municipal de San Martín. Allí, los participantes compartieron el almuerzo y un merecido descanso para reponer energías antes de encarar el tramo final hacia el predio devocional.