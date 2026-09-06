    • 6 de septiembre de 2026 - 22:26

    A puro frío y fe: 12.000 jóvenes participaron de la multitudinaria peregrinación al Complejo Ceferino Namuncurá

    Con camperas, bufandas y a puro canto, 12.000 fieles desafiaron una fría mañana con una sensación térmica de 2,8°C para participar de la 46° edición de la tradicional caminata hacia el departamento San Martín.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El frío extremo de la mañana no logró apagar el entusiasmo. Con camperas, gorros y bufandas para ganarle a una temperatura que apenas rozaba los 5 grados, 12.000 jóvenes desafiaron el clima y completaron este domingo una nueva edición de la tradicional Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes, uniendo fe, cánticos y esperanza en su camino hacia el departamento San Martín.

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    Una fría madrugada que se transformó en calidez y encuentro

    Desde temprano, cientos de fieles comenzaron a congregarse para dar inicio a la caminata bajo el lema "Soñados por Dios, enviados al mundo". A las 8 de la mañana, cuando el termómetro marcaba apenas 5 grados y una sensación térmica de 2,8°, el cielo nublado y el viento helado quedaron rápidamente en segundo plano frente a los cánticos, las risas y los carteles que vistieron de color la previa del recorrido.

    La masiva concurrencia en esta edición número 46 volvió a demostrar la profunda devoción de la juventud sanjuanina, que transformó el paisaje del departamento con una marcha marcada por la oración y la fraternidad.

    El cronograma de la caminata, el descanso y la emotiva misa de cierre

    Tal como estaba previsto en el itinerario, la columna de peregrinos hizo una pausa clave cerca de las 13:00 horas para arribar al Camping Municipal de San Martín. Allí, los participantes compartieron el almuerzo y un merecido descanso para reponer energías antes de encarar el tramo final hacia el predio devocional.

    El momento cúspide de la jornada se vivió pasadas las 17:00 horas, cuando el imponente Complejo Ceferino Namuncurá se convirtió en el escenario de la Santa Misa de cierre. Con templos y espacios colmados de fieles, los jóvenes coronaron una jornada inolvidable de comunión que quedará grabada en el corazón de la comunidad católica sanjuanina.

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