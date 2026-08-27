De San Juan a la final nacional: el talento local brilló en la antesala de la Copa Robótica

San Juan pisará fuerte en el ámbito tecnológico nacional. Tras una reñida semifinal provincial que congregó a 20 equipos en el polideportivo de la Escuela Normal Sarmiento, ya se conocen las dos instituciones que representarán a la provincia en la final nacional de la Copa Robótica Educabot 2026, la cual se llevará a cabo el próximo mes de septiembre en Neuquén.

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Entre las instituciones que participaron de la semifinal estuvieron EPET N° 1 de Caucete, Escuela de Educación Secundaria Juan Mantovani, EPET N° 5, Colegio San José, Escuela Secundaria Pedro Echagüe, Colegio Secundario Antonio de la Torre, EPET N° 1 de Albardón, EPET N° 4, EPET N° 2, EPET N° 3, EPET N° 1 de Jáchal, Escuela Técnica Obrero Argentino (ETOA), Escuela Secundaria Blas Parera y Escuela Secundaria Dr. Diego de Salinas, que en conjunto estuvieron representadas por los 20 equipos que participaron de la jornada.

El certamen, que forma parte de una iniciativa federal para incentivar la programación, la innovación y la inteligencia artificial entre los jóvenes, coronó a sus máximos exponentes locales:

Primer puesto: Escuela Técnica Obrero Argentino (ETOA), que se quedó con el primer boleto tras una destacada performance de sus estudiantes.

Segundo puesto: Colegio Secundario Antonio de la Torre, logrando asegurar su pasaje a la instancia decisiva del certamen.

La competencia marcó un hito en la provincia al convocar a establecimientos de gestión estatal y privada, consolidando el interés de las nuevas generaciones por las herramientas tecnológicas y el trabajo colaborativo.

Ahora, ambos equipos sanjuaninos se preparan para medir fuerzas frente a los mejores exponentes de todo el país en suelo neuquino, con la ilusión intacta de pelear por el podio nacional y la posibilidad latente de proyectarse a instancias internacionales.