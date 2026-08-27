Tres toneladas de papel de un archivo público pasaron a disposición de Ambiente para su reciclaje

En el marco de las políticas de modernización y eficiencia en la gestión del Estado provincial, el Gobierno de San Juan avanzó de manera significativa en una nueva etapa de organización de documentación pública. El operativo permitió retirar más de 6.000 expedientes que ya habían cumplido su ciclo administrativo, destinando un total de 3.000 kilos de papel al circuito de reciclaje.

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La intervención se llevó a cabo en el ámbito del Departamento de Hidráulica, donde personal especializado del archivo del organismo ejecutó el procedimiento bajo estrictas normativas técnicas. Todo el proceso contó con el asesoramiento y la supervisión del Sistema Provincial de Archivos (SIPAR), dependiente del Archivo General de la Provincia, que a su vez se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno.

La depuración de archivos no responde a un descarte arbitrario, sino a un riguroso proceso de valoración, clasificación e identificación documental. Esta tarea permite establecer con precisión qué documentos han cumplido formalmente su función administrativa y cuáles, por su naturaleza o valor histórico, deben conservarse de manera permanente.

Dicho procedimiento se desarrolla en estricto cumplimiento de los criterios establecidos en la Tabla de Retención de Plazos Mínimos de Documentos Comunes de la Administración Pública, un instrumento legal aprobado mediante el Decreto N.° 0163-MG-2026 . De este modo, la provincia consolida una herramienta clave para normar el tratamiento de los archivos y optimizar el espacio físico y digital de las reparticiones públicas.

Volumen procesado: Más de 6.000 expedientes administrativos evaluados y clasificados.

Material recuperado: 3.000 kilos de papel derivados a la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos.

Articulación institucional: Participación conjunta del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Marco legal: Aplicación de la Tabla de Retención de Plazos Mínimos (Decreto N.° 0163-MG-2026).

Articulación interministerial y compromiso ambiental

Una vez completada la fase de valoración y retiro por parte del Archivo de Hidráulica, intervino la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Concretamente, personal de la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos se encargó del traslado del material acopiado para garantizar su disposición final adecuada y su posterior revalorización a través del reciclaje industrial.

Del operativo formaron parte destacados funcionarios provinciales, entre ellos la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento; el subsecretario de Residuos Sólidos Urbanos, Santiago Ceballos; y el director de Hidráulica, José María Ginestar. Junto a ellos, técnicas del SIPAR y agentes del área del Departamento de Hidráulica supervisaron cada una de las etapas del circuito.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que estas acciones conjuntas no solo optimizan la transparencia y la eficiencia en la administración pública, sino que reafirman el compromiso transversal con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente en San Juan.