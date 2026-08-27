Animales, las otras víctimas de los incendios en Pocito

Más de 50 animales de granja y mascotas perdieron la vida en el departamento Pocito por los incendios.

Más de 50 animales de granja y mascotas murieron por los incendios de Pocito.

Los incendios registrados ayer miércoles 26 de agosto en Pocito, no sólo dejaron a 10 familias sin casa ni pertenencias, sino también sin sus mascotas. Así lo dijo el equipo de Veterinaria del municipio de Pocito que este jueves llegó a la zona afectada para realizar un operativo de salud animal.

Los números le sumaron angustia y dramatismo a la situación que atraviesan las familias de Calle Alfonso XIII afectadas por los incendios. El equipo veterinario municipal, dirigido por Juan Pacheco, le confirmó a DIARIO DE CUYO, que fueron más de 50 animales de granja y mascotas las que perdieron la vida. ‘Hemos registrado la muerte de más de 50 animales, entre chanchos, conejos, gallinas, pájaros, perros y gatos’, dijo Pacheco.

Atención de animales casa por casa Pero, además, los especialistas tuvieron que asistir a varios perros y gatos con heridas por quemadura de diferente gravedad que tuvieron que ser medicados con antibióticos. ‘Los más afectados son los gatos, ya que la mayoría, además de estar heridos, se encuentran en shock y muy asustados. Tanto los felinos como los perros tienen principalmente las patitas quemadas’, dijo Pamela Castro, integrante del equipo veterinario.