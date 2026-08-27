    • 27 de agosto de 2026 - 17:04

    Animales, las otras víctimas de los incendios en Pocito

    Más de 50 animales de granja y mascotas perdieron la vida en el departamento Pocito por los incendios.

    Más de 50 animales de granja y mascotas murieron por los incendios de Pocito.

    Más de 50 animales de granja y mascotas murieron por los incendios de Pocito.

    Foto:

    Daniel Arias
    Por Fabiana Juarez

    Los incendios registrados ayer miércoles 26 de agosto en Pocito, no sólo dejaron a 10 familias sin casa ni pertenencias, sino también sin sus mascotas. Así lo dijo el equipo de Veterinaria del municipio de Pocito que este jueves llegó a la zona afectada para realizar un operativo de salud animal.

    Leé además

    por tercer ano, musicos de san juan se unen en un concierto solidario para ayudar a animales sin hogar

    Por tercer año, músicos de San Juan se unen en un concierto solidario para ayudar a animales sin hogar
    cordoba: impulsan un proyecto para regular la inhumacion conjunta de personas y sus animales de compania

    Córdoba: impulsan un proyecto para regular la inhumación conjunta de personas y sus animales de compañía

    Los números le sumaron angustia y dramatismo a la situación que atraviesan las familias de Calle Alfonso XIII afectadas por los incendios. El equipo veterinario municipal, dirigido por Juan Pacheco, le confirmó a DIARIO DE CUYO, que fueron más de 50 animales de granja y mascotas las que perdieron la vida. ‘Hemos registrado la muerte de más de 50 animales, entre chanchos, conejos, gallinas, pájaros, perros y gatos’, dijo Pacheco.

    Atención de animales casa por casa

    Pero, además, los especialistas tuvieron que asistir a varios perros y gatos con heridas por quemadura de diferente gravedad que tuvieron que ser medicados con antibióticos. ‘Los más afectados son los gatos, ya que la mayoría, además de estar heridos, se encuentran en shock y muy asustados. Tanto los felinos como los perros tienen principalmente las patitas quemadas’, dijo Pamela Castro, integrante del equipo veterinario.

    Para asegurarse de atender a todos los animales lesionados por las llamas, el equipo de especialistas visitó cada una de las casas afectadas por los incendios, incluso también las zonas aledañas. Es así que lograron rescatar del canal colindante a las viviendas un gatito con quemaduras de gravedad que se escondió en el lugar para escapar del fuego.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    campana solidaria en san juan: caritas pide ayuda para familias de pocito

    Campaña solidaria en San Juan: Cáritas pide ayuda para familias de Pocito

    Por Redacción Diario de Cuyo
    tres toneladas de papel de un archivo publico pasaron a disposicion de ambiente para su reciclaje

    Tres toneladas de papel de un archivo público pasaron a disposición de Ambiente para su reciclaje

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Para San Juan, esta participación representa además la primera edición de la Copa Robótica Educabot desarrollada en la provincia.

    De San Juan a la final nacional: el talento local brilló en la antesala de la Copa Robótica

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los incendios en Pocito arrasaron con 10 viviendas y afectaron a más de 20 familias, de Calle Alfonso XIII.

    Entre humo, olor a quemado y lágrimas en Pocito: el día después de las familias afectadas por los incendios

    Por Fabiana Juarez