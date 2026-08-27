Campaña solidaria en San Juan: Cáritas pide ayuda para familias de Pocito

¡Tu ayuda hace la diferencia! Con un fuerte sentido de hermandad y compromiso comunitario, Cáritas San Juan puso en marcha una campaña solidaria destinada a acompañar y brindar asistencia a las familias de la comunidad del Alfonso XIII que se encuentran atravesando situaciones de vulnerabilidad, bajo el lema "¡Tu ayuda hace la diferencia! Juntos somos comunidad".

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Desde la organización social remarcaron que en momentos complejos cada gesto cuenta y que la colaboración de la comunidad sanjuanina es fundamental para acercar recursos esenciales que abrigan, limpian, alimentan y devuelven la esperanza a quienes más lo necesitan.

Para dar respuesta a las demandas urgentes de los hogares, la institución detalló el listado de elementos prioritarios que se están recibiendo:

Utensilios de limpieza en general: baldes, fuentones y escobas.

Artículos de higiene personal: jabón, pasta dental, champú, toallas, entre otros elementos básicos.

Utensilios de cocina: ollas, pavas, platos, tazas y elementos de vajilla.

Ropa de cama: frazadas, sábanas y almohadas en buen estado.

¿Dónde acercar tu donación?

Si querés colaborar con esta causa solidaria, Cáritas dispuso tres puntos principales de recepción en la provincia:

Parroquia Santa Bárbara: Recepción de lunes a viernes de 17 a 21 hs por secretaría parroquial.

Capilla Ntra. Sra. de Andacollo: Ubicada estratégicamente en calle Alfonso XIII entre calle 11 y 12, recibiendo donaciones durante todo el día.

Sede Diocesana de Cáritas: Situada en Güemes 936 sur (pasando Belgrano). Horarios de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 13 hs.

La solidaridad de los sanjuaninos vuelve a ser el motor principal para transformar realidades. Desde Cáritas invitan a toda la sociedad a sumarse, replicar el mensaje y colaborar con este noble gesto que busca abrazar a cada familia del Alfonso XIII.