Suspendieron las clases en Jáchal e Iglesia por la alerta de fuertes vientos

La medida rige este jueves 27 de agosto y fue adoptada de forma preventiva ante las condiciones meteorológicas previstas en ambos departamentos.

La suspensión fue dispuesta de manera preventiva ante el alerta meteorológico vigente en Jáchal e Iglesia.

El Ministerio de Educación de San Juan informó la suspensión de la actividad escolar en Jáchal e Iglesia durante este jueves 27 de agosto, ante el alerta por fuertes vientos que afecta al norte de la provincia.

La decisión fue adoptada de manera preventiva, teniendo en cuenta las advertencias meteorológicas vigentes y las recomendaciones de Protección Civil, ante la posibilidad de que las ráfagas se intensifiquen durante las próximas horas.

La suspensión alcanza a los establecimientos educativos de ambos departamentos, mientras las autoridades mantienen un seguimiento permanente de la evolución del tiempo. Cualquier modificación en la medida será comunicada a través de los canales oficiales.

La decisión llega después de una jornada marcada por el viento en San Juan. Este miércoles, Educación había suspendido desde las 13.30 la actividad escolar de los turnos interturno, tarde, vespertino y noche en toda la provincia debido al alerta meteorológico.

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por fuertes vientos en San Juan, con sectores cordilleranos donde se prevén velocidades de entre 70 y 90 km/h y ráfagas que podrían superar los 120 km/h.