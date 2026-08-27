Seguridad Pública: abren las preinscripciones para ingresar a la Policía de San Juan en 2027

La Policía de San Juan abrirá el próximo 1 de septiembre a las 8 las preinscripciones para quienes quieran iniciar en 2027 la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública. La convocatoria permitirá comenzar el proceso de admisión a jóvenes interesados en incorporarse a la fuerza, aunque el ingreso efectivo estará limitado a 45 vacantes.

Servicio Penitenciario Provincial: su flamante Banda de Música ya visita las escuelas sanjuaninas

Reconocen a 36 policías sanjuaninos por actuaciones destacadas al servicio de la comunidad

La propuesta de formación depende de la Escuela de Cadetes “Dr. Antonino Aberastain” , perteneciente a la Dirección de Instrucción y Formación Policial D-6. La carrera tiene una duración de tres años y es de nivel superior.

Uno de los puntos centrales de la convocatoria es la diferencia entre la cantidad de preinscripciones y las vacantes disponibles. La Policía habilitará hasta 1.000 preinscripciones , pero eso no significa que haya 1.000 lugares para ingresar a la carrera.

Para el ciclo lectivo 2027 hay 45 vacantes para el ingreso efectivo a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública . Por eso, la preinscripción será únicamente el primer paso del proceso y no garantizará un lugar en la institución.

Los aspirantes deberán atravesar las distintas etapas de evaluación y selección establecidas por la Policía de San Juan. Una vez completadas esas instancias, se determinará quiénes podrán ocupar las 45 vacantes disponibles .

Cuándo y cómo realizar la preinscripción

El proceso comenzará el lunes 1 de septiembre a las 8 y permanecerá habilitado hasta completar el cupo de 1.000 preinscripciones.

Los interesados deberán completar el formulario correspondiente a través del sitio oficial de la Policía de San Juan, en policiadesanjuan.gob.ar/v2/d6.

Cuáles son los requisitos

Entre las condiciones establecidas para los aspirantes se encuentran:

Ser argentino, nativo o por opción.

Tener entre 18 y 23 años .

. Haber finalizado el nivel secundario.

No registrar antecedentes contravencionales o judiciales.

Cumplir con las condiciones exigidas por la institución para el ingreso.

El proceso de admisión también contempla distintas evaluaciones, entre ellas la aptitud psicofísica, además de controles vinculados con la estatura y la exposición de tatuajes, según las condiciones establecidas para la carrera.

Desde la Policía recomendaron consultar previamente la totalidad de los requisitos antes de completar el formulario.

Una carrera de tres años

La Tecnicatura Superior en Seguridad Pública tiene una duración de tres años y apunta a la formación profesional de quienes posteriormente integrarán los cuadros de oficiales de la Policía de San Juan.

La formación se desarrolla en la Escuela de Cadetes “Dr. Antonino Aberastain”, donde los estudiantes reciben preparación académica, técnica y profesional. La Dirección D-6 también tiene entre sus funciones el perfeccionamiento del personal policial.

La propuesta se encuentra dentro del ámbito estatal provincial y cuenta con aval del Ministerio de Educación, con un diseño curricular aprobado para la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública.

De esta manera, quienes quieran comenzar el camino para convertirse en oficiales de la Policía de San Juan deberán realizar primero la preinscripción. Hasta 1.000 jóvenes podrán iniciar el proceso, pero solo 45 accederán finalmente a las vacantes disponibles para el ciclo lectivo 2027, luego de superar las diferentes instancias de evaluación y selección.