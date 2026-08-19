Cayeron dos hombres acusados de integrar una banda vinculada a cuatro robos en San Juan

Dos hombres fueron detenidos en San Juan acusados de integrar una banda vinculada con al menos cuatro robos cometidos en Rawson, Rivadavia y Santa Lucía . Los procedimientos fueron realizados por la Brigada de Investigaciones Sur y permitieron secuestrar un automóvil, una motocicleta con pedido de captura, televisores, prendas de vestir, herramientas y productos cárnicos, entre otros elementos.

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La investigación comenzó a partir de una denuncia radicada el 2 de agosto en la Comisaría 36° de Rawson , luego de un robo ocurrido en una vivienda ubicada en calle Las Mercedes, entre Tascharet y Cervantes.

De acuerdo con la información policial, tres personas ingresaron al domicilio después de violentar una ventana y se llevaron un televisor de 65 pulgadas, otro de 32, unos $300.000 en efectivo y prendas de vestir. Para escapar se habrían movilizado en un vehículo Chevrolet blanco, similar a un Prisma.

A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y del cruce de distintos datos, los investigadores identificaron como presuntos involucrados a dos hombres de apellido González y Villegas , ambos mayores de edad y con antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas.

Con las pruebas reunidas, la UFI Delitos contra la Propiedad solicitó una serie de allanamientos que se concretaron el 14 de agosto.

Uno de los operativos se realizó en una vivienda del barrio Siete Colores, en Rawson, donde fue detenido González. Allí la Policía encontró prendas de vestir de niña, mallas, remeras y perfumes que serían coincidentes con los elementos denunciados por la víctima.

Además, fueron secuestrados una moto Gilera Smash 110 cc roja y negra que tenía pedido de secuestro, dos cascos, cinco teléfonos celulares y un televisor de 42 pulgadas.

En simultáneo, los efectivos allanaron un domicilio de calle Agustín Roberto, en Rivadavia, donde encontraron a Villegas. Allí se incautó un Chevrolet Onix Plus blanco, además de un bolso negro y rosa y prendas similares a las denunciadas en la causa inicial.

La Policía también secuestró una notebook HP, otro televisor de 42 pulgadas, un inflador inalámbrico, una mochila, ropa, una balanza electrónica, tres piernas de cerdo y dos costillares identificados con etiquetas de un comercio de embutidos, una campera de cuero, esposas, documentación vehicular, un teléfono celular, una barreta, un casco, sábanas y un caloventor, entre otros objetos.

Parte de los vehículos, prendas, electrodomésticos, herramientas y productos cárnicos secuestrados durante los allanamientos realizados por la Brigada de Investigaciones Sur. Foto: Gentileza Policía de San Juan.

Tres hechos que permitieron ampliar la investigación

A partir de los elementos encontrados durante los procedimientos, los pesquisas comenzaron a relacionar a los detenidos con otras causas que estaban siendo investigadas en diferentes departamentos:

Rivadavia, 13 de agosto: dos personas ingresaron a un drugstore ubicado sobre avenida José Ignacio de la Roza y se llevaron una caja registradora y una computadora. Según la investigación, la notebook encontrada durante uno de los allanamientos sería la sustraída en ese hecho. La causa había sido radicada en la Comisaría 13°.

dos personas ingresaron a un drugstore ubicado sobre avenida José Ignacio de la Roza y se llevaron una caja registradora y una computadora. Según la investigación, la notebook encontrada durante uno de los allanamientos sería la sustraída en ese hecho. La causa había sido radicada en la Comisaría 13°. Rivadavia, 16 de marzo: la motocicleta Gilera Smash encontrada por la Brigada tenía un pedido de secuestro vigente por una denuncia realizada meses atrás también en jurisdicción de la Comisaría 13°.

la motocicleta Gilera Smash encontrada por la Brigada tenía un pedido de secuestro vigente por una denuncia realizada meses atrás también en jurisdicción de la Comisaría 13°. Santa Lucía, 13 de agosto: dos hombres ingresaron a un comercio de embutidos ubicado sobre Lateral de Circunvalación, redujeron y ataron a la víctima y se llevaron una balanza, mercadería, un televisor de 42 pulgadas y $70.000. Parte de esos elementos fue encontrada posteriormente en el domicilio donde fue detenido Villegas. La investigación había quedado en manos de la Comisaría 29°.

Según indicaron desde la fuerza, los sospechosos habrían utilizado tanto el automóvil como la motocicleta secuestrada para desplazarse y cometer los distintos hechos que ahora son materia de investigación.

Los dos detenidos quedaron vinculados a cuatro causas por delitos contra la propiedad y fueron puestos a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuará con las medidas necesarias para determinar el grado de participación de cada uno y si existen más personas involucradas.