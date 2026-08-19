    • 19 de agosto de 2026 - 11:59

    Robaron hasta 20 iPhone de un paseo comercial de Chimbas y el botín rondaría los $39 millones

    Tres delincuentes habrían ingresado durante la madrugada a un local del Paseo Comercial París, tras trepar por un patio y forzar una puerta.

    Paseo Paris - Google Maps.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un millonario robo sorprendió durante la madrugada a un comercio de Chimbas. Delincuentes ingresaron a House Apple, ubicado en el primer piso del Paseo Comercial París, y escaparon con entre 15 y 20 teléfonos iPhone de alta gama y una notebook. El perjuicio económico fue estimado inicialmente en unos $39 millones.

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    De acuerdo con la denuncia, el propietario había cerrado el local cerca de las 22 y descubrió el robo varias horas después, al regresar al comercio ubicado sobre calle Salta al 701 Norte. Los investigadores sospechan que los delincuentes treparon por el sector del patio utilizando una escalera y luego forzaron la puerta de acceso al local para ingresar. Una vez dentro, fueron directamente por los productos de mayor valor.

    Entre los elementos sustraídos hay entre 15 y 20 teléfonos iPhone, correspondientes a modelos que van desde el iPhone 14 hasta la línea iPhone 17. También se llevaron una notebook Dell. La primera estimación ubica el valor del botín en aproximadamente $39.000.000, aunque la cifra podría modificarse una vez que el propietario complete el inventario y determine con precisión qué productos faltan.

    Un elemento que podría resultar clave para esclarecer el robo son las cámaras de seguridad de otro comercio del mismo paseo. Las imágenes registraron a tres hombres que serían investigados por su posible participación en el hecho.

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