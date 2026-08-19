Lo acusan del brutal crimen de un jubilado de la UNSJ y seguirá preso a la espera de una prueba clave

Ángel Nahuel Flores, de 29 años , seguirá detenido por el crimen de Mario Alday , el jubilado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) que fue asesinado y posteriormente prendido fuego en su vivienda de Villa del Carril, Capital, el 18 de agosto de 2025.

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El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi resolvió extender la prisión preventiva por ocho meses y otorgar una prórroga de 180 días para completar la Investigación Penal Preparatoria (IPP), que es la etapa en la que Fiscalía reúne las pruebas antes de avanzar hacia una acusación formal.

El acusado había sido detenido el 25 de agosto de 2025 , luego de que las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la casa de Alday registraran movimientos vinculados al hecho. Tres días después se realizó la audiencia de control de detención, en la que el juez declaró legal el arresto y dispuso un año de prisión preventiva.

Ahora, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez, y la ayudante fiscal Agostina Pérez sostuvieron que la investigación se encuentra en una etapa avanzada y resta producir una prueba considerada clave : una pericia sobre las imágenes de las cámaras de seguridad.

El trabajo fue encomendado al ingeniero Gabriel Alberto Tonon , coordinador del Departamento de Reconstrucción Virtual de la Unidad de Investigación Técnico-Científica del Ministerio Público Fiscal de Río Negro. El especialista deberá mejorar, procesar y analizar los registros audiovisuales para obtener imágenes más precisas de los momentos previos y posteriores al crimen.

Según explicó Fiscalía durante la audiencia, el profesional estimó que necesitará entre dos y tres meses para completar el análisis debido a la gran cantidad de registros que deben ser procesados.

La acusación considera que este informe será determinante para completar el conjunto de pruebas y avanzar hacia la próxima etapa judicial. Por eso, además de pedir la prórroga de la investigación, solicitó mantener a Flores privado de su libertad.

Flores cuenta con antecedentes penales, entre ellos una condena relacionada con la muerte de un bebé de un año y otros delitos. Antes de ser detenido por el caso Alday, había recuperado la libertad hacía aproximadamente dos meses tras cumplir una pena por un delito contra la propiedad.

Hugo Trigo, defensor oficial. DIARIO DE CUYO

El defensor oficial Hugo Trigo, que ejerce la defensa de Flores, no se opuso a la extensión de la investigación, pero sí a la de la prisión preventiva. Argumentó que la mayoría de la prueba no corre riesgo y que todavía existe la presunción de inocencia. Recordó además que hubo otro detenido por el caso, Iván Armando Gamboa, que aún no fue sobreseído, a pesar de ser liberado. Por ello, solicitó la libertad condicional de su defendido. Sin embargo, el juez no dio lugar a lo solicitado por Trigo, ya que está acusado de homicidio criminis causa, cuya pena es única: prisión perpetua.

Hipótesis fiscal sobre el crimen del jubilado

Mario Alberto Alday, de 78 años, habría salido de su departamento durante la madrugada del 18 de agosto y, en la zona de Santa Fe y avenida Rawson, habría subido a su vehículo a Ángel Nahuel Flores, de 28 años, con quien se dirigió hasta su vivienda de Villa del Carril.

Una vez dentro del departamento, siempre de acuerdo con la investigación, Flores habría golpeado, atado de pies y manos y asfixiado a Alday utilizando varias prendas para cubrirle la cabeza. Tras concretar el crimen, habría permanecido en el lugar durante un tiempo y luego habría intentado eliminar rastros y evidencias.

Para los investigadores, ese comportamiento quedó registrado en el seguimiento de casi 50 cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas. Las imágenes reconstruyeron buena parte del recorrido que habría realizado Flores después de abandonar la vivienda.

Uno de los elementos que habría descartado es el reloj de Alday, que fue arrojado en inmediaciones de una fábrica de miel ubicada sobre Las Heras, cerca de 9 de Julio. También habría modificado su vestimenta en Libertador y Aberastain: se sacó la campera y la colocó debajo del buzo, prenda que posteriormente fue secuestrada en su domicilio.

La víctima Mario Alberto Alday. GENTILEZA

Otro momento considerado clave ocurrió en General Acha y Pedro Echagüe, donde las cámaras habrían captado a Flores quitándose un pantalón y continuando su recorrido a pie, vestido solamente con un pantalón corto. La Fiscalía sospecha que esa prenda podría haber sido de Alday y que el pantalón que llevaba puesto habría sido el que intentó hacer desaparecer.

La hipótesis apunta además a que, antes de escapar, Flores habría iniciado un incendio sobre la cama de Alday con la intención de quemar evidencias. El fuego no se habría propagado porque no encontró suficiente oxígeno, aunque sí alcanzó parte del cuerpo de la víctima.

En ese lugar los investigadores encontraron un fragmento de pantalón marrón tipo chupín. La Fiscalía sospecha que podría pertenecer a Flores porque coincide con el pantalón que llevaba cuando fue detenido durante unas horas en la Comisaría 26ª de Chimbas, el día anterior al homicidio.