“Perdón a mi familia por lo que hice”, dijo el acusado de haber matado al jubilado Mario Alday Angel Nahuel Flores también dijo: ‘cuando llegue allá me quito la vida’, en alusión al Penal de Chimbas. Ayer le dictaron 1 año de prisión preventiva.

‘Yo llego allá y me quito la vida’, dijo Angel Nahuel Flores (28) instantes después de saber que el juez, Gerardo Fernández Caussi, le dictaba 1 año de prisión preventiva mientras el fiscal, Sebastián Gómez y sus ayudantes, Agostina Pérez y Adrián Elizondo (UFI de Delitos Especiales), terminan de cerrar el círculo con evidencia en su contra, pues todo indica que fue él quien asfixió hasta la muerte al jubilado del área administrativa de la UNSJ, Mario Alberto Alday (28) previo a golpearlo en el rostro, atarlo de pies y manos, y envolverle numerosas prendas en su cabeza (eso lo asfixió), para luego prender fuego sobre la cama. Ese incendio causado exactamente a las 3,17 del pasado lunes 18 de agosto, no se propagó, porque el homicida cerró toda la casa antes de huir, lo que evitó la entrada de oxígeno.

Y aunque se negó a acordar un juicio abreviado, ante los medios admitió: ‘Perdón a mi familia por lo que hice’, dando a entender que está vinculado a un homicidio agravado, castigado con perpetua.

Ayer, Fiscalía le imputó homicidio agravado criminis causa a Flores, que había sido condenado a 10 años por haber matado a golpes al hijo de 1 año y 7 meses de quien entonces era su pareja, Johana Castro, una joven que, luego, murió en un accidente.

Además de ese castigo, Fiscalía puntualizó que Flores registra otra condena de 1 año por tentativa de robo y que había salido del Penal el último 10 de junio.

El joven fue capturado el pasado martes a las 13,10 en la casa de su madre, donde vive con su actual pareja (embarazada) y la hija de ambos, de 1 año y 6 meses.

El equipo fiscal le exhibió videos y fotos que mostraban a un sujeto con la misma vestimenta que Flores tenía encima cuando lo apresaron por una contravención en la seccional 26ta. de Chimbas, especialmente un buzo con muy particulares colores que fue la clave para empezar a sospechar de él y liberar al cuidacoches Iván Gamboa (34), primer detenido por el caso.

Carlos Flewry y Lucas Radi (de la Defensa Oficial) no se opusieron a los pedidos de Fiscalía con respecto al plazo para investigar y al año de prisión preventiva contra el imputado, que a pesar de haber confesado a los medios ‘perdón a mi familia por lo que hice’, no llegó a un acuerdo de juicio abreviado.