Que Angel Nanuel Flores (28) pidiera hoy perdón a su propia familia ‘por lo que hice’, es para los pesquisas una clara muestra de que es él y no otro el sujeto que el jubilado Mario Alday (78) ‘levantó’ en Santa Fe metros al Oeste de avenida Rawson, Capital, a primera hora de la madrugada del 18 de agosto pasado, para llevarlo a su departamento de Villa del Carril, Capital, donde el dueño de casa fue golpeado, atado de pies y manos, y asfixiado letalmente con múltiples prendas alrededor de su cabeza. Por eso no se descarta que en las próximas horas Flores decida admitir su autoría en un juicio abreviado y que acepte la pena máxima por homicidio agravado criminis causa: perpetua.

Además de esa pública confesión que no tiene valor legal porque no fue hecha con asistencia de un abogado y ante un juez, Fiscalía recabó numerosa evidencia que se desprendió, básicamente, del análisis de varias cámaras (casi 50, públicas y privadas) desde el momento en que Alday salió de su casa hasta volver con el asesino, a quien se lo vio salir casi más de dos horas después, haciendo recorridos esquivos y deshaciéndose de evidencia para evitar ser registrado por esos aparatos Esas imágenes, captaron varias situaciones, entre las que se destacan: cuando arrojó un reloj (el de Alday) a una fábrica de miel situada en Las Heras casi 9 de Julio. El momento en el que cambió (en Libertador entre Aberastain y Caseros) el orden de las prendas que tenía en el torso, pues se sacó la campera y se la puso abajo del buzo, que pasó a tener encima y fue incautado en su casa. Y también el instante en que se quitó el pantalón que vestía en inmediaciones de General Acha y Pedro Echagüe, para seguir a pie solo con pantalón corto.

Mario Alday, la víctima.

Para el equipo de investigación que dirige el fiscal, Sebastián Gómez y los ayudantes fiscales, Agostina Pérez y Adrián Elizondo (UFI de Delitos Especiales) todo indica que el pantalón que arrojó era de Alday y que el que vestía intentó quemarlo en la cama de la víctima, donde inició un incendio, que no se propagó por falta de oxígeno, pero alcanzó a quemar el cuerpo de la víctima.