Normal Sarmiento: denuncian que un alumno de 16 años fue emboscado por cuatro estudiantes para darle una paliza

La madre de un alumno de 16 años de la Escuela Normal Sarmiento denunció que su hijo fue agredido este martes por cuatro estudiantes de sexto año mientras se encontraba dentro del establecimiento. Según relató a DIARIO DE CUYO , el adolescente había salido de su aula para ir al baño cuando fue interceptado y golpeado.

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El joven cursa cuarto año en la institución ubicada sobre avenida Alem, mientras que los estudiantes señalados por la familia pertenecerían a sexto año.

La madre (se preserva la identidad para no exponer al menor) aseguró que todavía no pudo determinar las edades de los presuntos agresores ni establecer si alguno de ellos es mayor de edad. Según explicó, las autoridades escolares contarían con los datos de los involucrados, pero esa información no le fue proporcionada.

Tras lo ocurrido, la mujer realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 3ª y ahora espera que los investigadores soliciten al establecimiento la información necesaria para identificar formalmente a quienes habrían participado del episodio.

De acuerdo con el relato que el adolescente le brindó a su familia, el ataque se produjo cuando se encontraba solo. La madre contó que uno de los jóvenes lo habría sujetado del cuello mientras los demás le propinaban golpes , por lo que la víctima intentó defenderse lanzando golpes para poder soltarse.

Como consecuencia del episodio, el joven presentó un hematoma en un ojo, un chichón en la cabeza y una marca en el cuello, según detalló su madre. También manifestó molestias en una mano, la muñeca y el tórax.

La familia llevó posteriormente al adolescente a realizarse estudios médicos. Según explicó la mujer, le efectuaron radiografías en la muñeca y otros controles en la cabeza y el tórax, debido a los dolores que presentaba después del hecho.

La madre aseguró además que no se trataría del primer cruce entre su hijo y el grupo señalado. Según lo que el adolescente le contó, en otras oportunidades, al salir de la escuela, habría recibido provocaciones de parte de algunos de esos jóvenes, aunque hasta entonces había evitado responder.

“Él dice que varias veces lo habían provocado cuando salía de la escuela, pero no había respondido. Ahora encontraron la oportunidad de que estaba solo para atacarlo”, sostuvo la mujer durante la comunicación con este medio.

La familia cuestionó la respuesta de la escuela

La madre afirmó que este miércoles fue convocada por los directivos de la institución para hablar sobre lo sucedido. Según su versión, durante ese encuentro le comunicaron que se analizaban sanciones tanto para los estudiantes señalados como para su propio hijo, una decisión que cuestionó porque sostiene que el adolescente fue quien sufrió inicialmente la agresión.

La mujer remarcó que decidió hacer público el caso para que otras familias conozcan lo ocurrido dentro del establecimiento y reclamó que se tomen medidas para evitar que se repitan situaciones similares.

“Ahora ha sido mi hijo, pero después puede ser otro. Lo han agredido en horario de clase”, expresó. “Ahora ha sido mi hijo, pero después puede ser otro. Lo han agredido en horario de clase”, expresó.

Por el momento, la versión conocida corresponde al testimonio de la madre y a la denuncia que aseguró haber presentado ante la Policía. Resta conocer el resultado de las medidas investigativas, la identificación y edad de todos los involucrados y la versión oficial de las autoridades de la Escuela Normal Sarmiento sobre el episodio.