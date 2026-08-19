Impactante caso en Córdoba: un nene de 2 años llegó al jardín con 71 envoltorios de cocaína y su madre terminó detenida

Un episodio tan insólito como alarmante ocurrió en un jardín maternal de la ciudad de Córdoba: un nene de apenas 2 años quedó con un monedero que contenía 71 envoltorios de cocaína . Una docente advirtió la situación, resguardó el objeto y dio aviso a las autoridades. Horas después, la madre del chico fue detenida.

El hecho ocurrió este martes en un Centro de Cuidado Infantil del barrio Ampliación Cabildo , en la zona sur de la capital cordobesa. La mujer había dejado allí a sus dos hijos, un niño de 2 años y una nena de 3.

Según la reconstrucción del caso, el menor estaba manipulando un monedero rosa cuando una de las docentes se acercó y revisó qué había en su interior. Allí encontró decenas de pequeños envoltorios transparentes con una sustancia blanca, por lo que inmediatamente se activó el protocolo correspondiente y se llamó al 911.

Personal especializado realizó posteriormente las pruebas de campo y confirmó que la sustancia era cocaína . El conteo determinó que había 71 envoltorios, que quedaron secuestrados junto con el monedero por disposición judicial.

La situación tomó un giro todavía más llamativo cuando la madre regresó al establecimiento. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, pidió recuperar el monedero , pero las docentes se negaron a entregárselo y aguardaron la intervención de las autoridades.

Los 71 envoltorios con cocaína hallados en un centro de cuidado infantil de barrio Ampliación Cabildo quedaron secuestrados por el personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Durante ese intercambio la mujer habría manifestado que aquello era algo “con lo que sustentaba a sus hijos menores”. La frase quedó incorporada a la reconstrucción del episodio, aunque ahora será la Justicia la que deberá establecer el origen de la droga y qué destino tenía.

La mujer se retiró inicialmente con el nene de 2 años y luego volvió acompañada por la abuela de los chicos para buscar a la niña de 3. Para entonces ya había personal policial en el establecimiento y la madre fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Los dos menores quedaron bajo el cuidado de su abuela mientras continúa la investigación. Por el momento no se informaron otras detenciones ni allanamientos vinculados al episodio.

La reacción del ministro de Seguridad de Córdoba

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, destacó públicamente la actuación de las docentes y remarcó la gravedad de que una situación vinculada al narcomenudeo haya alcanzado un establecimiento al que concurren niños pequeños.

“El narcomenudeo metiéndose en un centro de cuidado infantil excede largamente un problema de seguridad”, advirtió el funcionario, quien también resaltó que la rápida intervención del personal evitó que el episodio pasara inadvertido.

Ahora, los investigadores intentan determinar de dónde provenían los 71 envoltorios, cuál era su destino y cómo el monedero terminó al alcance del pequeño. La causa quedó bajo intervención de la Justicia especializada en narcotráfico de Córdoba.