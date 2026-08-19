    • 19 de agosto de 2026 - 12:36

    Escándalo en el juicio por la muerte de Maradona: la junta médica analizó por error estudios de su padre

    Un nuevo dato puso en jaque el proceso judicial por la muerte de Diego Maradona. Durante el debate descubrieron que parte de los estudios utilizados por la junta médica correspondían a su padre, lo que podría generar un pedido para anular el juicio.

    Juicio por la muerte de Diego Maradona.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El juicio que busca determinar las responsabilidades por la muerte de Diego Maradona sumó un nuevo y llamativo capítulo. Después de más de 30 audiencias, se descubrió que la junta médica que intervino en la investigación había analizado por error estudios que no pertenecían al exfutbolista, sino a su padre.

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    El hallazgo se produjo durante el desarrollo del debate oral y abrió un nuevo escenario judicial. La situación podría derivar en planteos de las partes e incluso en un pedido para anular el proceso, debido a que documentación médica equivocada habría formado parte del análisis utilizado para establecer conclusiones sobre el estado de salud de Diego.

    Un error que vuelve a sacudir el juicio

    La revelación ocurre mientras avanza el segundo juicio por la muerte de Maradona, un proceso que ya lleva más de 30 audiencias y que intenta determinar qué responsabilidad tuvieron los profesionales que estuvieron a cargo de su atención médica antes de su fallecimiento.

    La junta médica tuvo un papel central durante la investigación, ya que sus conclusiones fueron utilizadas para analizar el estado de salud de Maradona y las circunstancias que rodearon su muerte.

    Ahora, el descubrimiento de que se incorporaron y analizaron estudios correspondientes a su padre pone en discusión parte de ese trabajo y podría abrir una nueva controversia sobre la validez de las pruebas consideradas durante el proceso.

    ¿Podrían anular el juicio?

    El error podría generar nuevos planteos de las defensas y de las demás partes involucradas. La posibilidad de que el juicio sea cuestionado dependerá de qué documentación fue analizada, qué conclusiones se obtuvieron a partir de esos estudios y cuánto peso tuvieron dentro de la investigación.

    Por el momento, se trata de un nuevo elemento que deberá ser evaluado por el tribunal. La causa continúa en desarrollo y cualquier decisión sobre la continuidad del proceso deberá ser adoptada por la Justicia.

    El descubrimiento vuelve a poner bajo la lupa una investigación que desde el comienzo estuvo marcada por fuertes cruces entre las partes y cuestionamientos sobre la atención que recibió Maradona durante sus últimos días.

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