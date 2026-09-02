El perfil de los jóvenes que buscan transformar la industria sanjuanina: menores de 40, más digitales y abiertos a asociarse

Tomar la experiencia de quienes hicieron industria durante décadas, y sumar a ello tecnología, innovación, nuevas formas de vincularse y una mayor predisposición al trabajo en red. Ese es uno de los principales rasgos que define a la nueva generación de industriales de la provincia. Se trata de jóvenes menores de 40 años que, ya sea al frente de empresas familiares o de proyectos propios, comienzan a ocupar un lugar cada vez más activo en el entramado productivo sanjuanino.

Actualmente, la Unión Industrial de San Juan cuenta con alrededor de 210 empresas socias. Según Lourdes Allis, presidenta de Unión Industrial San Juan Joven (UISJJoven), cerca del 40% pertenece al Departamento Joven. El espacio está integrado por jóvenes industriales, empresarios, emprendedores y miembros de nuevas generaciones de compañías locales, mientras que la comunidad que participa de sus actividades es todavía más amplia.

Al describir a los jóvenes que hoy forman parte del sector industrial, Allis destacó que “ es un perfil bastante diverso y eso es una fortaleza” . Por un lado, aparecen quienes están atravesando procesos de transición generacional y comienzan a asumir responsabilidades de liderazgo dentro de empresas familiares. Por otro, los nuevos actores que crearon sus propios negocios, con socios o a partir de iniciativas que no necesariamente cuentan con una tradición industrial previa.

Para la presidenta de la UISJJoven, uno de los cambios más marcados está en la manera de entender el desarrollo de una empresa. “La nueva generación está más abierta a la digitalización, a la innovación, a la sustentabilidad y, sobre todo, a trabajar en red”, explicó.

Esa mirada colaborativa es uno de los ejes que el Departamento Joven busca fortalecer. “Antes quizás era más habitual pensar que una empresa tenía que resolver todo sola. Hoy entendemos que asociarnos con otras empresas puede ser una forma de crecer, especialmente cuando necesitamos alcanzar escala para acceder a determinados mercados”, señaló.

Formación, vínculos y comunidad, los ejes para potenciar a los jóvenes industriales en San Juan

El Departamento Joven de la Unión Industrial atraviesa una etapa de renovación. El objetivo es construir un espacio “cada vez más participativo y representativo de las nuevas generaciones industriales”, con una misión que apunta a formar futuros dirigentes y acompañar el crecimiento de quienes están dando los primeros pasos.

Entre los principales ejes de trabajo aparece la formación y el desarrollo de nuevos líderes industriales. A eso se suma la generación de vínculos entre jóvenes empresarios, emprendedores y profesionales, tanto dentro de la institución como con otras entidades. La relación entre industria y educación también ocupa un lugar central, junto con la innovación, las nuevas tecnologías y la creación de oportunidades para que las empresas puedan crecer.

Pero hay otro objetivo que Allis considera fundamental: generar comunidad. La intención es que el Departamento Joven no se limite a ser un espacio institucional, sino que se convierta en un ámbito donde los participantes puedan conocerse, intercambiar experiencias, generar negocios y acompañarse mutuamente.

El desafío actual es transformar ese interés en una participación sostenida y, sobre todo, en la aparición de nuevos dirigentes que quieran involucrarse en la institución y asumir espacios de liderazgo.

Acceso al financiamiento limitado e inversiones medidas, las barreras para crecer

El perfil de los jóvenes industriales también está atravesado por desafíos concretos. Uno de los principales es el acceso al financiamiento y a las posibilidades de inversión necesarias para crecer y alcanzar mayor escala.

Para muchas empresas, explicó Allis, expandirse implica realizar inversiones importantes antes de tener asegurado el retorno. A eso se suma la necesidad de incorporar talento capacitado para responder a las nuevas demandas de la industria, especialmente en áreas como tecnología, gestión, innovación, procesos, comercio exterior y sustentabilidad. Otro desafío está vinculado a la propia participación de las nuevas generaciones. “No alcanza con tener empresarios jóvenes; necesitamos que también participen, se formen y asuman espacios de liderazgo”, remarcó.

En este escenario, la minería aparece como una de las grandes oportunidades para las empresas locales, aunque también plantea exigencias. Las grandes compañías demandan procesos de contratación, certificaciones y niveles de formalización que muchas PyMEs todavía necesitan desarrollar.

Una oportunidad de crecer que va más allá de la minería

La actividad minera es hoy uno de los motores que abre nuevas posibilidades para los proveedores locales y para las empresas jóvenes. Sin embargo, desde el sector buscan que ese crecimiento no implique depender de una única actividad.

Las oportunidades también aparecen en la metalmecánica, los servicios industriales, la logística, la tecnología, la indumentaria, la alimentación y otros sectores asociados de manera directa o indirecta a la demanda que genera la minería. “El objetivo es una industria diversificada, competitiva y capaz de generar valor agregado en la provincia”, planteó Allis.

El desarrollo minero, sostuvo, puede generar una cadena de valor mucho más amplia, con nuevos proveedores, empleo, conocimiento, tecnología e infraestructura. Pero para aprovechar esa oportunidad será necesario preparar a las personas para los nuevos perfiles y capacidades que demandará la transformación productiva, que ya se está viendo en la práctica en algunos rubros.

La nueva generación de jóvenes industriales se perfila como un puente entre dos mundos: el conocimiento y la trayectoria de quienes construyeron y sostuvieron la industria sanjuanina y una visión más conectada con la tecnología, la innovación y la cooperación. “San Juan tiene una oportunidad enorme, pero el futuro no va a suceder solo: tenemos que construirlo”, resumió Allis.