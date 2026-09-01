La recaudación tributaria llegó a $20,5 billones en agosto y se mantuvo estable en términos reales

La recaudación tributaria de agosto alcanzó los $20,5 billones , informó este martes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El monto representó un incremento nominal del 33,5% interanual , pero implicó una variación prácticamente nula en términos reales, de acuerdo con la estimación del organismo.

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Con este resultado, el Gobierno consiguió acumular dos meses consecutivos sin una caída real de los recursos tributarios , en un contexto en el que el nivel de actividad y el consumo todavía muestran señales de debilidad.

ARCA destacó especialmente el comportamiento de los Derechos de Exportación , cuya recaudación creció con fuerza durante agosto. El organismo explicó que el resultado estuvo favorecido por una baja base de comparación, debido a que durante junio y comienzos de julio de 2025 se habían adelantado liquidaciones que habitualmente ingresaban en agosto, a raíz de una reducción transitoria de las alícuotas dispuesta por el Decreto 38/2025.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) , y bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,6% en agosto, los Derechos de Exportación registraron el mayor crecimiento real interanual, con una suba del 91,1% .

En segundo lugar se ubicó el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos , con un incremento real del 12,7% .

En el otro extremo, los Derechos de Importación habrían sufrido una caída real del 19,3%, mientras que los Impuestos Internos retrocedieron un 18,7%.

El principal tributo, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría registrado una disminución real del 6,1%. Dentro de este impuesto, el IVA Impositivo cayó 2,9% y el IVA Aduanero disminuyó 13,5%.

Por su parte, los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social tuvieron una baja real estimada del 1,2%, asociada al comportamiento de los salarios y a la cantidad de trabajadores registrados. En tanto, Ganancias mostró un crecimiento real del 8,8%, aunque influido por la postergación de vencimientos.

Cuánto recaudó cada impuesto en agosto

El IVA aportó $6,67 billones, con una suba nominal del 23,5% interanual. El IVA Impositivo aumentó 29,6%, mientras que el IVA Aduanero creció 15,4%.

Por Ganancias ingresaron $4,63 billones, un 45,2% más que en agosto de 2025. ARCA atribuyó el resultado a una mayor liquidación de anticipos de sociedades y a un menor uso de saldos a favor.

En el caso del Impuesto a los Créditos y Débitos, la recaudación llegó a $1,5 billones, con una mejora nominal del 21,5%.

Los ingresos de la Seguridad Social alcanzaron $4,8 billones, un 31,9% más en términos nominales. Sin embargo, al considerar la inflación, el resultado fue negativo.

Los Derechos de Exportación aportaron $1 billón, con un incremento nominal interanual del 155,1%, mientras que por Derechos de Importación y otros conceptos ingresaron $620.591 millones, un 7,7% más que un año atrás.

Por Bienes Personales se recaudaron $137.797 millones, con una suba nominal del 24,8%, mientras que el Impuesto a los Combustibles aportó $724.899 millones, un 50,4% más interanual, principalmente por las actualizaciones aplicadas al tributo.