La recaudación tributaria llegó a $20,5 billones en agosto y se mantuvo estable en términos reales

La recaudación tributaria de agosto alcanzó los $20,5 billones, informó este martes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El monto representó un incremento nominal del 33,5% interanual, pero implicó una variación prácticamente nula en términos reales, de acuerdo con la estimación del organismo.
Con este resultado, el Gobierno consiguió acumular dos meses consecutivos sin una caída real de los recursos tributarios, en un contexto en el que el nivel de actividad y el consumo todavía muestran señales de debilidad.
ARCA destacó especialmente el comportamiento de los Derechos de Exportación, cuya recaudación creció con fuerza durante agosto. El organismo explicó que el resultado estuvo favorecido por una baja base de comparación, debido a que durante junio y comienzos de julio de 2025 se habían adelantado liquidaciones que habitualmente ingresaban en agosto, a raíz de una reducción transitoria de las alícuotas dispuesta por el Decreto 38/2025.
Qué impuestos más subieron y cuáles cayeron
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), y bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,6% en agosto, los Derechos de Exportación registraron el mayor crecimiento real interanual, con una suba del 91,1%.
En segundo lugar se ubicó el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, con un incremento real del 12,7%.
En el otro extremo, los Derechos de Importación habrían sufrido una caída real del 19,3%, mientras que los Impuestos Internos retrocedieron un 18,7%.
El principal tributo, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría registrado una disminución real del 6,1%. Dentro de este impuesto, el IVA Impositivo cayó 2,9% y el IVA Aduanero disminuyó 13,5%.
Por su parte, los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social tuvieron una baja real estimada del 1,2%, asociada al comportamiento de los salarios y a la cantidad de trabajadores registrados. En tanto, Ganancias mostró un crecimiento real del 8,8%, aunque influido por la postergación de vencimientos.
Cuánto recaudó cada impuesto en agosto
El IVA aportó $6,67 billones, con una suba nominal del 23,5% interanual. El IVA Impositivo aumentó 29,6%, mientras que el IVA Aduanero creció 15,4%.
Por Ganancias ingresaron $4,63 billones, un 45,2% más que en agosto de 2025. ARCA atribuyó el resultado a una mayor liquidación de anticipos de sociedades y a un menor uso de saldos a favor.
En el caso del Impuesto a los Créditos y Débitos, la recaudación llegó a $1,5 billones, con una mejora nominal del 21,5%.
Los ingresos de la Seguridad Social alcanzaron $4,8 billones, un 31,9% más en términos nominales. Sin embargo, al considerar la inflación, el resultado fue negativo.
Los Derechos de Exportación aportaron $1 billón, con un incremento nominal interanual del 155,1%, mientras que por Derechos de Importación y otros conceptos ingresaron $620.591 millones, un 7,7% más que un año atrás.
Por Bienes Personales se recaudaron $137.797 millones, con una suba nominal del 24,8%, mientras que el Impuesto a los Combustibles aportó $724.899 millones, un 50,4% más interanual, principalmente por las actualizaciones aplicadas al tributo.