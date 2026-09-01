Mapa de precios de San Juan, según Amas de Casa: ausencia de primeras marcas, distintos valores en las mismas cadenas y preferencia por la cantidad

Desde el 2012 la Asociación Amas de Casa del País realiza relevamientos mensuales sobre el precio de los alimentos en la provincia. Focalizados en recorridos en almacenes, supermercados y grandes cadenas del Gran San Juan, cada informe permite tener una noción de la variación de la Canasta Básica de Alimentos y su incidencia en la Canasta Básica Total. Gracias a ello, se puede armar el “Mapa de precios” de la provincia, con una noción aproximada de cuáles son las zonas más económicas y las más caras a la hora de comprar alimentos.

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Laura Vera, titular de Amas de Casa del País filial San Juan, detalló cómo son los relevamientos, la cantidad y perfiles de los locales que visita el equipo y cómo con el paso de los años han tenido que ir adaptando los recorridos y las observaciones a las realidades que ofrecían las góndolas locales. “Tenemos alrededor de siete personas en el equipo, y cada uno visita tres lugares distintos cada semana. Para nosotros los números son importantes porque va marcando cómo los alimentos van subiendo” , precisó Vera en declaraciones radiales.

En un inicio se registraban precios de primeras marcas; sin embargo, en la actualidad no se rigen bajo ese parámetro no por un ajuste económico, sino por la ausencia de primeras marcas en las góndolas locales. “En los almacenes de cercanía no se encuentran primeras marcas, y a veces en los supermercados provinciales tampoco. Quizás en algún hipermercado podamos encontrar” , destacó.

Teniendo en cuenta los números brindado por Vera, se realizan un promedio de 80 relevamientos mensuales en almacenes de barrio, supermercados e hipermercados. Gracias a ello se pueden ir determinando el perfil de los consumidores como distintos parámetros.

Los recorridos se realizan en los cinco departamentos que conforman el Gran San Juan, sumando Pocito. De manera aislada y excepcional se realiza el mismo estudio en otros departamentos, aunque esto se da con una menor frecuencia.

Vera detalló en los micrófonos de Radio Colón que Rawson es el departamento más económico encontrado a la hora de comprar alimentos, sean frescos como secos. En segundo lugar, se ubica Pocito. Para ambos casos, la presidenta de Amas de Casa detalló que puede incidir el hecho que son departamentos de producción chacarera (incluso el Mercado de la Sociedad de Chacareros se encuentra en Rawson), lo que le permite a los consumidores adquirir alimentos frescos a bajos costos porque se eliminan los intermediarios en la cadena comercial.

En el ranking continúan en tercer lugar Chimbas, luego Capital, Santa Lucía y culmina como uno de los departamentos más costos Rivadavia. “El costo de vida en general es más elevado en Rivadavia”, sostuvo Vera.

Una de las particularidades que destacó Vera es que durante los relevamientos de este año se han encontrado con la particularidad de encontrar, bajo una misma cadena de supermercados, distintos precios según la zona en la que operen. Por ejemplo, las cadenas ubicadas en Rivadavia venden más caro que las de la misma marca situadas en Rawson.

Cambios en los hábitos de los consumidores

Además de establecer un monto en el costo de la canasta de alimentos, el relevamiento de Amas de Casa del País permite tomar contacto con propietarios de los almacenes y conocer cómo se está comportando actualmente el consumidor. Con una tendencia a volcarse a comprar lo justo y necesario, dejando de lado el changuito lleno para la compra del mes, predomina en los últimos meses la elección por la cantidad y no por la calidad.

“Antes los grupos familiares preferían la calidad por sobre la cantidad. Ahora hay una cuestión compleja y la gente no se fija mucho. Incluso ha bajado la cantidad de lo que se compra, ahora se compra por peso en dinero y no por peso en kilo”, precisó Vera.

Esto ocurre con productos como panificados o fiambres, y también en el rubro de los sueltos donde la unidad de medida es el dinero.

Otra de las tendencias que se consolida es la disminución del consumo de carne vacuna. “Hay un cambio de hábitos que se ha profundizad con relación a la alimentación. Nosotros hace años venimos diciendo que había una tendencia que aumentaba con relación al consumo de pollo. Bueno, ahora la principal carne de consumo es el pollo. Y las carnes rojas han quedado relegadas a segundo o tercer plano. Ha aumentado un poquito el consumo de cerdo”, sostuvo.

A pesar de que en los últimos meses la variación de precios en los alimentos no es tan abismal como se registró años atrás, desde Amas de Casa del País sostienen que el encarecimiento mayor se observa en el monto de la canasta básica total, donde se consideran tarifas de servicios y el costo del alquiler. “Para que una familia de cuatro viva medianamente bien deben tener un ingreso superior a 2.200.000 pesos”, concluyó Laura Vera.