    • 2 de septiembre de 2026 - 09:54

    Sturzenegger se quejó de las provincias que impulsan leyes de "compre local": "Así no vamos a desarrollar una economía de escala"

    El ministro afirmó que la defensa de los derechos de propiedad es un pilar del crecimiento y que “no se van a cansar” de avanzar en desregulaciones.

    Sturzenegger se quejó de que las provincias impulsan leyes de compre local

    Sturzenegger se quejó de que las provincias impulsan leyes de "compre local"

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    El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se quejó por las iniciativas provinciales que promueven leyes de “compre local”, lo cual consideró que atenta contra el desarrollo de empresas de escala. La provincia de San Juan ya impulsó y aprobó una ley de este tipo para proteger a las empresas totales.

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    “Si en cada provincia vamos a acotar la provisión a pequeñas empresas locales no vamos a poder desarrollar una economía de escala y vamos a hacer que los beneficios de energía y minería no se distribuyan más equitativamente”, afirmó Sturzenegger.

    El ministro apuntó a las leyes provinciales que pretenden imponerles a empresas mineras y de energía que deben contratar empresas provinciales o municipales como proveedores.

    Asimismo, Sturzenegger habló durante la apertura del Foro “Vientos de Cambio” que organiza la Fundación Libertad y Progreso y se desarrolla en un hotel céntrico y que siguió la Agencia Noticias Argentinas.

    El funcionario aseguró que la defensa de los derechos de propiedad y la desregulación de la economía son los pilares del modelo de crecimiento para los próximos años del gobierno de Javier Milei. Además, enfatizó que la economía crecerá 2,7% en 2026 y 3% en 2027 con lo cual el PBI se habrá expandido durante los cuatro años de la administración libertaria.

    “La defensa del derecho de propiedad es el programa de crecimiento de este gobierno y el presidente dice que una de las maneras fundamentales de defender los derechos de propiedad es mantener el superávit fiscal”, señaló el ministro. “La defensa del derecho de propiedad es el programa de crecimiento de este gobierno y el presidente dice que una de las maneras fundamentales de defender los derechos de propiedad es mantener el superávit fiscal”, señaló el ministro.

    “Hoy son muchos más fuertes los vientos de cambio. Llegamos a acá con 17.000 millones desregulaciones, la economía creció 6,7% en el primer año 3,5% en el segundo año y hoy las expectativas dicen que este año se crece 2,7% y 3% el año que viene”, afirmó el funcionario. Como segundo pilar remarcó el proceso de desregulación porque sostuvo que “una regulación limita el uso de los derechos de propiedad”.

    Por otro lado, destacó que “se alcanzó el superávit fiscal en el primer mes y se mantuvo durante toda la gestión”.

    En ese sentido, dijo que la defensa de los derechos de propiedad está vinculada al superávit fiscal, porque ante una crisis el Estado podría apelar a la suba de impuestos para cubrir su déficit.

    Sturzenegger afirmó que “este es un gobierno que persiste en esa tarea sin sesgar ni un minuto” y remarcó que “Argentina vive un proceso de crecimiento que está liderado por las exportaciones. Y eso es inédito”.

    El ministro de Desregulación y Transformación recordó que “Argentina se había construido su propio Triángulo de las Bermudas por las regulaciones económicas y un Estado sobredimensionado que había dejado un 70% de pobres”. Por último, también puso el foco en la intención del Gobierno de fomentar las inversiones en inteligencia artificial porque será uno de los motores de crecimiento del futuro.

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