Barreal suma obras clave para reforzar la seguridad vial en zonas escolares y accesos estratégicos

Esta medida la comenzó a aplicar el municipio de Calingasta para potenciar la seguridad vial para vecinos y turistas en Barreal.

En la localidad de Barreal, en Calingasta, comenzaron a colocar reductores de velocidad.

La localidad calingastina de Barreal, en Calinasta, puso en marcha una serie de intervenciones orientadas a dar respuesta a demandas históricas de los vecinos: el control del tránsito en áreas de alta concurrencia escolar, la mejora de los accesos principales al pueblo y la puesta en valor de la infraestructura educativa.

Entre las tareas con mayor impacto directo en la comunidad se destaca la colocación de nuevos reductores de velocidad en puntos críticos. La medida busca prevenir accidentes y ordenar la circulación vehicular, especialmente en los horarios de ingreso y salida de la comunidad educativa. Las instituciones beneficiadas en esta etapa son la Escuela Esnaola, la Escuela Saturnino S. Aráoz y la Escuela Martín Gil.

Otros accesos peligrosos en Barreal A este esquema de prevención vial se sumaron dispositivos similares en arterias de alto flujo de tránsito: el ingreso al Barrio Pellegrini por calle Belgrano y el acceso sur a la localidad sobre la Ruta Nacional 149, una vía fundamental tanto para el transporte local como para el flujo turístico que llega a la zona.

En paralelo a las obras de transitabilidad, se desplegaron operativos de limpieza profunda y acondicionamiento general en el Colegio Secundario de Barreal. Estas tareas forman parte de un plan integral de mantenimiento de los edificios escolares, diseñado para garantizar un entorno seguro, limpio y apto para el desarrollo de las actividades pedagógicas de jóvenes y docentes.