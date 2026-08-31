    • 31 de agosto de 2026 - 13:36

    Barreal suma obras clave para reforzar la seguridad vial en zonas escolares y accesos estratégicos

    Esta medida la comenzó a aplicar el municipio de Calingasta para potenciar la seguridad vial para vecinos y turistas en Barreal.

    En la localidad de Barreal, en Calingasta, comenzaron a colocar reductores de velocidad.

    En la localidad de Barreal, en Calingasta, comenzaron a colocar reductores de velocidad.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La localidad calingastina de Barreal, en Calinasta, puso en marcha una serie de intervenciones orientadas a dar respuesta a demandas históricas de los vecinos: el control del tránsito en áreas de alta concurrencia escolar, la mejora de los accesos principales al pueblo y la puesta en valor de la infraestructura educativa.

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    Entre las tareas con mayor impacto directo en la comunidad se destaca la colocación de nuevos reductores de velocidad en puntos críticos. La medida busca prevenir accidentes y ordenar la circulación vehicular, especialmente en los horarios de ingreso y salida de la comunidad educativa. Las instituciones beneficiadas en esta etapa son la Escuela Esnaola, la Escuela Saturnino S. Aráoz y la Escuela Martín Gil.

    Otros accesos peligrosos en Barreal

    A este esquema de prevención vial se sumaron dispositivos similares en arterias de alto flujo de tránsito: el ingreso al Barrio Pellegrini por calle Belgrano y el acceso sur a la localidad sobre la Ruta Nacional 149, una vía fundamental tanto para el transporte local como para el flujo turístico que llega a la zona.

    En paralelo a las obras de transitabilidad, se desplegaron operativos de limpieza profunda y acondicionamiento general en el Colegio Secundario de Barreal. Estas tareas forman parte de un plan integral de mantenimiento de los edificios escolares, diseñado para garantizar un entorno seguro, limpio y apto para el desarrollo de las actividades pedagógicas de jóvenes y docentes.

    Desde el equipo a cargo de los trabajos señalaron que estas acciones responden a una planificación continua descentralizada, cuyo objetivo es atender necesidades concretas en cada rincón de la comuna para consolidar espacios públicos más seguros, funcionales y cuidados para todos los vecinos de Barreal.

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