En Calingasta avanza la obra de refuerzo en el Río Los Patos y supervisan los trabajos

El Gobierno de San Juan y la Municipalidad de Calingasta coordinan labores de encauzamiento y defensa en el sector sur del río.

Avanza la obra de refuerzo en el Río Los Patos, en Calingasta.

En el marco de un plan integral de preparación ante contingencias climáticas, la Municipalidad de Calingasta acompañó la inspección técnica de las obras de defensa y encauzamiento que ejecuta la Dirección de Hidráulica sobre el sector sur del Río Los Patos, en ese departamento. La iniciativa responde a la necesidad de acondicionar el terreno tras años sin intervenciones profundas.

Coordinación en el terreno y evaluación aérea en Calingasta La recorrida de supervisión contó con la participación del secretario de Obras, Servicios y Medio Ambiente del municipio, Diego Ossa; el inspector técnico de la Dirección de Hidráulica en Calingasta, Roberto Giuliani; y el presidente de la Junta de Riego, Horacio Rubilar.

Durante la jornada, las autoridades no sólo constataron el despliegue de la maquinaria pesada en las márgenes del río, sino que también efectuaron una inspección aérea sobre la zona para evaluar la topografía, el estado general del cauce y los puntos críticos que requieren corrección inmediata.

Prevención frente al fenómeno del deshielo Estas intervenciones forman parte de las primeras acciones operativas del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), un organismo creado para anticipar riesgos y coordinar respuestas dinámicas ante eventos climáticos adversos.

El origen de estos trabajos preventivos radica en la significativa acumulación de nieve registrada en la alta montaña durante la última temporada invernal. Aunque este fenómeno representa un escenario sumamente favorable para los recursos hídricos de la provincia, también exige medidas cautelares estrictas: