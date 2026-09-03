    • 3 de septiembre de 2026 - 10:52

    En Calingasta avanza la obra de refuerzo en el Río Los Patos y supervisan los trabajos

    El Gobierno de San Juan y la Municipalidad de Calingasta coordinan labores de encauzamiento y defensa en el sector sur del río.

    Avanza la obra de refuerzo en el Río Los Patos, en Calingasta.

    Avanza la obra de refuerzo en el Río Los Patos, en Calingasta.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En el marco de un plan integral de preparación ante contingencias climáticas, la Municipalidad de Calingasta acompañó la inspección técnica de las obras de defensa y encauzamiento que ejecuta la Dirección de Hidráulica sobre el sector sur del Río Los Patos, en ese departamento. La iniciativa responde a la necesidad de acondicionar el terreno tras años sin intervenciones profundas.

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    Coordinación en el terreno y evaluación aérea en Calingasta

    La recorrida de supervisión contó con la participación del secretario de Obras, Servicios y Medio Ambiente del municipio, Diego Ossa; el inspector técnico de la Dirección de Hidráulica en Calingasta, Roberto Giuliani; y el presidente de la Junta de Riego, Horacio Rubilar.

    Durante la jornada, las autoridades no sólo constataron el despliegue de la maquinaria pesada en las márgenes del río, sino que también efectuaron una inspección aérea sobre la zona para evaluar la topografía, el estado general del cauce y los puntos críticos que requieren corrección inmediata.

    Prevención frente al fenómeno del deshielo

    Estas intervenciones forman parte de las primeras acciones operativas del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), un organismo creado para anticipar riesgos y coordinar respuestas dinámicas ante eventos climáticos adversos.

    El origen de estos trabajos preventivos radica en la significativa acumulación de nieve registrada en la alta montaña durante la última temporada invernal. Aunque este fenómeno representa un escenario sumamente favorable para los recursos hídricos de la provincia, también exige medidas cautelares estrictas:

    • Gestión del caudal: el volumen de agua previsto para los meses de deshielo aumenta el riesgo de crecidas continuas.
    • Corrección de márgenes: se ejecutan tareas de encauzamiento para evitar erosiones severas en la ribera.
    • Protección de zonas vulnerables: se busca mitigar desbordes que puedan impactar a la población, campos de cultivo e infraestructura vial.

    Un plan dividido en dos zonas prioritarias

    El despliegue en Calingasta no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan maestro que el Gobierno de San Juan ejecuta en diversos departamentos para reducir el impacto de las crecientes. Para optimizar los recursos técnicos y la maquinaria pesada, la provincia estructuró las intervenciones en dos grandes sectores:

    • Zona 1 (Departamentos alejados): integrada por Calingasta, Jáchal, Iglesia y Valle Fértil. En estas zonas, la dinámica de los ríos de montaña exige una atención prioritaria y un acondicionamiento intensivo. Las labores ya comenzaron en puntos clave, mientras los equipos técnicos continúan relevando el terreno para detectar nuevas necesidades.
    • Zona 2 (Valles y áreas de interfase): comprende a Albardón, Sarmiento, Zonda y Ullum. En este sector se realiza un análisis exhaustivo de cauces, defensas y antecedentes de crecientes previas para determinar el tipo de infraestructura requerida.

    Los relevamientos continuos en ambas zonas permitirán definir qué obras tienen carácter de urgencia, cuáles serán sus especificaciones técnicas y la cantidad exacta de horas de maquinaria necesarias para garantizar la seguridad hídrica de la región.

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