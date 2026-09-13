    • 13 de septiembre de 2026 - 17:13

    Un diputado sufrió un violento choque contra un camión: su auto quedó destruido

    Un diputado peronista protagonizó el impacto sobre la Ruta Nacional 11, cerca de Colonia Benítez. Tanto él como el camionero resultaron ilesos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El diputado nacional por el peronismo Aldo Leiva sufrió un violento accidente este sábado sobre la Ruta Nacional 11, en Chaco. El Toyota Camry que conducía chocó con un camión Scania y quedó con el frente completamente destruido. A pesar de la magnitud del impacto, el legislador resultó ileso.

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    El siniestro ocurrió alrededor de las 18.15, a la altura del kilómetro 1019 de la ruta, cerca de la localidad de Colonia Benítez y al norte de Resistencia. Tras el choque, una ambulancia llegó al lugar y el personal médico constató que Leiva no presentaba lesiones.

    Luego del accidente, el diputado de 63 años llevó tranquilidad a través de sus redes sociales. “Quiero agradecer a Dios por mi estado de salud y transmitirles tranquilidad; me encuentro bien y estoy realizándome los chequeos correspondientes luego del siniestro vial que tuve esta tarde”, escribió.

    Leiva también aseguró que se trató de “un momento de mucha preocupación”, pero destacó que “gracias a Dios nadie resultó herido”. Además, agradeció a las personas que se comunicaron con él para conocer su estado de salud.

    Según la información oficial, el otro vehículo involucrado en el hecho fue un camión Scania conducido por un hombre de 33 años, identificado por las iniciales P. L. B., con domicilio en Cayastá, Santa Fe.

    El camionero también resultó ileso y el test de alcoholemia que se le realizó dio negativo. En el caso de Leiva, el examen realizado en el lugar también arrojó resultado negativo, de acuerdo a lo que informaron medios locales.

    Las imágenes difundidas tras el choque muestran la violencia del impacto: el frente del Toyota Camry del diputado quedó completamente destruido, mientras que el camión también sufrió daños en su parte delantera.

    El accidente provocó complicaciones en el tránsito sobre la Ruta Nacional 11 durante las tareas realizadas en el lugar. Por el momento, no fueron determinadas las causas del choque ni se estableció cómo se produjo exactamente. La investigación quedó a cargo del Equipo Fiscal N°15.

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