Robó un celular y acordó con la víctima pagarle $1.000.000 para no terminar con una condena

El hecho ocurrió en Rawson cuando la mujer esperaba el colectivo 209. Un hombre con el rostro cubierto le sustrajo un Samsung Galaxy A14 sin ejercer violencia y escapó en una moto.

A la mujer le sacaron el celular en una parada de colectivos.

Una mujer que esperaba el colectivo en Rawson recuperará económicamente el valor de su teléfono celular luego de que se acordara el pago de $1 millón como reparación integral por el hurto que sufrió por parte de un motochorro.

Se trata de Ulises Guillermo Salavagione Aballay, que tras ser atrapado acordó reparar el daño con el pago de un monto de dinero y así evitar una condena que lo mande a la cárcel.

El hecho ocurrió el 22 de julio de 2026, alrededor de las 20:50, en la intersección de República del Líbano y Esmeralda, en la vereda norte del departamento Rawson, donde se encuentra la parada del colectivo 209.

Según la denuncia, la mujer se encontraba esperando el transporte cuando sacó su teléfono celular. En ese momento se aproximó un hombre que llevaba un casco blanco y el rostro cubierto y, sin ejercer violencia, le sustrajo el aparato.

Se trataba de un Samsung Galaxy A14 gris, que la víctima utilizaba sin funda. Tras apoderarse del teléfono, el sospechoso escapó por calle Esmeralda a bordo de una motocicleta que era conducida por otro hombre.