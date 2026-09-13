Intentó robarle la billetera a un hombre de 71 años y terminó aprehendida en Rawson

Una joven de 20 años, de apellido Limoye, fue detenida por personal del Comando Sur luego de un presunto robo en perjuicio de un hombre de 71 años. Intervino la Justicia de Flagrancia.

Una joven asaltó a un hombre de 71 años en Rawson.

Una joven de 20 años fue aprehendida en Rawson luego de ser señalada por un presunto robo en perjuicio de un hombre de 71 años, a quien le habrían sustraído una billetera con dinero en efectivo y documentación.

La detenida fue identificada como Limoye, con domicilio en el barrio Valle Grande, Rawson. Según la información policial, el hecho ocurrió minutos antes de la intervención de los efectivos del Comando Sur, quienes lograron localizarla y trasladarla a la sede policial.

De acuerdo con lo informado, la mujer habría cometido el ilícito contra el hombre de 71 años y, tras la intervención policial, quedó a disposición de la Justicia.