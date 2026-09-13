[VIDEOS] Batalla campal en un boliche sanjuanino: se pelearon adentro y la siguieron afuera

Una gresca entre varios jóvenes comenzó dentro del local, obligó a cortar la música y terminó en plena avenida Rawson. Las imágenes enviadas por un lector de DIARIO DE CUYO muestran la violencia del enfrentamiento.

La noche terminó a las trompadas y patadas en un boliche de avenida Rawson, en Capital, donde una pelea entre varios jóvenes se transformó en una verdadera batalla campal. El violento episodio quedó registrado en un video enviado por un lector de DIARIO DE CUYO y permite observar cómo el enfrentamiento pasó del interior del local a la calle.

Todo comenzó dentro del boliche, donde varias personas se trenzaron en una pelea. La situación fue de tal magnitud que la música tuvo que ser interrumpida, mientras el personal de seguridad intervenía para intentar separar a los protagonistas y sacar a los involucrados del lugar.

Pero lejos de terminar, la violencia continuó en el exterior. Ya en la calle, hombres y mujeres volvieron a enfrentarse, con golpes de puño y patadas, mientras alrededor se concentraban otras personas que observaban la escena.

En uno de los momentos más tensos que muestra la grabación, aparecen amenazas de arrojar botellas, en medio de los insultos y corridas. La situación generó un escenario caótico en las inmediaciones del local.

El enfrentamiento ocurrió apenas un día después de que, según trascendió, el boliche había sido clausurado durante el viernes y volvió a abrir sus puertas el sábado. Fue durante esa noche cuando se produjo la violenta secuencia que ahora circula en video.