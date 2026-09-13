    • 13 de septiembre de 2026 - 18:49

    [VIDEOS] Batalla campal en un boliche sanjuanino: se pelearon adentro y la siguieron afuera

    Una gresca entre varios jóvenes comenzó dentro del local, obligó a cortar la música y terminó en plena avenida Rawson. Las imágenes enviadas por un lector de DIARIO DE CUYO muestran la violencia del enfrentamiento.

    batagaggs
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La noche terminó a las trompadas y patadas en un boliche de avenida Rawson, en Capital, donde una pelea entre varios jóvenes se transformó en una verdadera batalla campal. El violento episodio quedó registrado en un video enviado por un lector de DIARIO DE CUYO y permite observar cómo el enfrentamiento pasó del interior del local a la calle.

    Leé además

    La nieve volvió a hacerse presente en Jáchal durante la noche de este sábado.

    [VIDEO] Jáchal se cubrió de blanco y la nieve sorprendió en plena noche sanjuanina
    Una pareja denunció que sufrió apremios ilegales en la vía pública. 

    [VIDEO] Una pareja denunció que policías en bicicleta los agredieron en pleno centro de San Juan

    Todo comenzó dentro del boliche, donde varias personas se trenzaron en una pelea. La situación fue de tal magnitud que la música tuvo que ser interrumpida, mientras el personal de seguridad intervenía para intentar separar a los protagonistas y sacar a los involucrados del lugar.

    Pero lejos de terminar, la violencia continuó en el exterior. Ya en la calle, hombres y mujeres volvieron a enfrentarse, con golpes de puño y patadas, mientras alrededor se concentraban otras personas que observaban la escena.

    En uno de los momentos más tensos que muestra la grabación, aparecen amenazas de arrojar botellas, en medio de los insultos y corridas. La situación generó un escenario caótico en las inmediaciones del local.

    El enfrentamiento ocurrió apenas un día después de que, según trascendió, el boliche había sido clausurado durante el viernes y volvió a abrir sus puertas el sábado. Fue durante esa noche cuando se produjo la violenta secuencia que ahora circula en video.

    Por el momento, no trascendieron detalles sobre personas heridas, detenidos o denuncias relacionadas con la pelea. Tampoco se conocieron oficialmente las razones que desencadenaron el enfrentamiento.

    El video, sin embargo, deja expuesta la dimensión del episodio: una pelea que comenzó en la pista de baile terminó con varios jóvenes enfrentándose a plena calle, en una escena que quedó registrada por un lector y que vuelve a poner bajo la lupa lo ocurrido durante la madrugada en los boliches de San Juan.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Por el intento de robo de una moto, el joven pasará tres meses en el Penal de Chimbas.

    Revuelo en Flagrancia: un detenido le pegó un cabezazo a la mesa en medio de una audiencia y tuvieron que reducirlo

    impactante video: seis delincuentes balearon a un hombre cuando dejaba a su hija en la puerta de una escuela

    Impactante video: seis delincuentes balearon a un hombre cuando dejaba a su hija en la puerta de una escuela

    Así fue la placa con la que Crónica TV informó la muerte de Chiche Gelblung.

    Así fue la placa con la que Crónica TV informó la muerte de Chiche Gelblung

    El ataque ocurrió durante uno de los encierros realizados por las fiestas patronales de Ayna, en Albacete.

    [VIDEO] Una mujer murió tras ser embestida por un toro durante una fiesta patronal en España