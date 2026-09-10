Así fue la placa con la que Crónica TV informó la muerte de Chiche Gelblung.

7:30, jueves 9 de septiembre. En el aire, un policial: "Amagaron con pegarle un tiro y antes de escapar le pidieron disculpas", se lee en la pantalla de Crónica TV . Y entonces se escucha un grito al aire, seco, breve: "¡Silencio!" . La música se apaga y surge la placa negra con solo dos palabras , las únicas imprescindibles para informar de uno de los momentos más tristes de la emisora: "MURIÓ CHICHE" .

Un suspiro interrumpe el silencio prolongado por varios segundos y, ya con una imagen de Samuel Gelblung , una voz en off informa: "Murió Chiche, nuestro compañero, maestro, leyenda del periodismo argentina". De fondo, suena un piano. "Una figura tan emblemática, tan querible. La luchó tanto, la peleó tanto... Esta vez no pudo".

De esta manera Crónica —bien a lo Crónica— anunció el fallecimiento de una de sus grandes figuras, a los 82 años. Después de atravesar diferentes complicaciones de salud durante 2026, el periodista había vuelto a ser internado a comienzos de esta semana en el Sanatorio Mater Dei , donde permanecía en terapia intensiva por dificultades respiratorias. Luego fue trasladado a la clínica Los Arcos, en Palermo, donde murió.

La confirmación llegó desde un lugar profundamente ligado a la última etapa de su carrera. Crónica TV fue el medio que comunicó públicamente la muerte de Chiche . En ese canal condujo diferentes ciclos, realizó entrevistas y hasta volvió a ponerse al frente de coberturas internacionales cuando muchos podían imaginarlo lejos de ese tipo de desafíos.

La salud de Gelblung había generado preocupación en diferentes oportunidades a lo largo de este año. En abril sufrió una descompensación por la que debieron colocarle dos stents y, posteriormente, atravesó una extensa internación después de sufrir una trombosis en un tobillo que derivó en serios problemas vasculares. Tras recibir el alta, sin embargo, hizo lo que había hecho prácticamente durante toda su vida: volvió a trabajar .

Incluso después de permanecer cerca de un mes internado, Chiche había hablado con Crónica sobre su recuperación, asegurando que se sentía "espléndido". Su deseo era regresar cuanto antes a la televisión. El vínculo con el trabajo parecía indisoluble: pocas horas antes de esta última internación todavía se encontraba activo. Incluso, estaba armando un nuevo proyecto de streaming.

Gelblung nació el 7 de febrero de 1944 y construyó una trayectoria de casi seis décadas. Su historia profesional comenzó en la gráfica, especialmente en la revista GENTE, donde pasó de cronista a ocupar puestos de enorme relevancia editorial y participó de coberturas internacionales como la Guerra de los Seis Días, Vietnam y distintos conflictos en África. Más tarde dirigió La Semana y trasladó aquella particular forma de entender el periodismo a la radio y la televisión.

Para el gran público, uno de sus momentos de mayor popularidad llegó durante los años 90 con Memoria, el recordado ciclo de Canal 9 en el que mezclaba investigaciones, historias insólitas y personajes que muchas veces terminaban generando enorme repercusión. Con el tiempo encabezó numerosos programas y pasó por Radio Continental, Mitre, Radio 10, eltrece, El Nueve y otras señales.

Pero ni siquiera con el paso de los años perdió el impulso por estar en el lugar de la noticia. En 2022, a los 78 años, viajó a la zona de la guerra entre Rusia y Ucrania como enviado de Crónica TV, una cobertura que volvió a mostrar hasta qué punto el periodismo seguía ocupando el centro de su vida.

Por eso hubo algo especialmente simbólico en que fuera Crónica TV el canal encargado de confirmar su muerte. La pantalla que durante sus últimos años volvió a convertirse en una de sus casas profesionales tuvo que informar esta vez la noticia que ninguno de sus compañeros hubiera querido dar: la despedida definitiva de uno de los periodistas más reconocibles de la televisión argentina.