No las tires: 7 ideas para reciclar toallas viejas sin necesidad de saber coser

Las toallas gastadas o desteñidas suelen terminar en la basura de casa, pero su absorción las convierte en un recurso valioso. Antes de descartarlas, aprender a reciclar toallas viejas te permitirá transformarlas en rodilleras de jardín, repuestos de mopa o pantuflas sin dar una sola puntada de costura.

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Cuando una toalla de baño pierde su suavidad original y empieza a verse desteñida, la primera reacción suele ser desecharla. Sin embargo, la industria textil es una de las más contaminantes del planeta y extender la vida útil de estos materiales tiene un impacto ecológico directo de gran valor. El grosor y la textura de la toalla de algodón la hacen idónea para solucionar necesidades cotidianas sin recurrir a la costura.

A continuación, te presentamos las mejores alternativas prácticas para darle una segunda oportunidad a tus toallas:

Si te gusta la jardinería o tenés que realizar tareas arrodillado sobre baldosas frías, esta idea es perfecta. Solo debés doblar la toalla gruesa varias veces sobre sí misma hasta formar un rectángulo acolchado. Colocada debajo de las rodillas, amortiguará el impacto contra la tierra o el piso duro sin necesidad de gastar en rodilleras profesionales.

No gastes más en paños desechables para tu mopa. Cortá un rectángulo de toalla vieja que sea ligeramente más grande que el cabezal del aparato. Ajustá los extremos en las ranuras de sujeción o con las pinzas de tu mopa de limpieza. Es una opción sumamente absorbente, lavable y reutilizable infinitas veces.

3. Trapos de limpieza de alta absorción

Es el clásico infalible. Cortá la toalla en cuadrados medianos para tener trapos listos para secar mesadas, limpiar derrames de líquidos pesados o lavar el auto. Al ser de puro algodón, absorben mucho más que cualquier paño sintético del supermercado.

4. Protector antideslizante para platos

Colocar retazos cortados de toallas viejas entre tus platos, fuentes de vidrio o sartenes de teflón al guardarlos en la alacena evitará que se rayen entre sí por fricción.

5. Organizador de herramientas enrollable

Extendé una toalla de mano, realizá cortes horizontales sin llegar a los bordes y usá las aberturas para insertar pinceles, destornilladores o cubiertos. Luego, enrollala sobre sí misma para transportarlo de manera compacta y segura.