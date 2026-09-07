Vinagre blanco en la ropa: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El uso de vinagre blanco en la ropa es una de las soluciones más económicas y ecológicas que recomiendan los expertos para la colada diaria. Gracias a sus propiedades naturales, este ingrediente casero ayuda a desprender de forma eficiente los residuos acumulados de jabón que endurecen las telas sin dañarlas.
¿Cómo usar vinagre blanco en la ropa para obtener suavidad natural?
El vinagre de limpieza (vinagre blanco de alcohol) posee una acidez natural de origen acético que disuelve la cal del agua dura y los depósitos minerales de los detergentes que quedan atrapados en los tejidos. Al colocar unos 100 a 125 ml de este producto directamente en el compartimento del suavizante de tu lavarropas, vas a notar cómo tus toallas y sábanas recuperan su suavidad y capacidad de absorción original sin dejar películas grasosas o impermeabilizantes.
Beneficios principales de este truco de lavado:
- Elimina malos olores de raíz: En lugar de ocultar la transpiración o la humedad con perfumes químicos artificiales, desintegra los microorganismos causantes del mal olor en toallas y ropa deportiva.
- Remueve pelos de mascotas: Sus propiedades antiestáticas relajan las fibras de algodón de las prendas, permitiendo que las pelusas y pelos de perros o gatos se desprendan fácilmente en el centrifugado y terminen en el filtro.
- Brillo para las prendas claras: Al limpiar la acumulación opaca de jabón entre las fibras, actúa como un blanqueador natural sumamente delicado y efectivo.
Acordate de evitar las variedades de vino o manzana, ya que sus taninos podrían manchar las prendas, y utilizá siempre el vinagre blanco destilado de forma aislada sin mezclarlo con lejía o suavizantes comerciales en el mismo lavado.