Vinagre blanco en la ropa: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Descubrí cómo el vinagre blanco en la ropa se convirtió en el secreto mejor guardado de los hogares para eliminar el feo olor a humedad y suavizar telas.

El uso de vinagre blanco en la ropa es una de las soluciones más económicas y ecológicas que recomiendan los expertos para la colada diaria. Gracias a sus propiedades naturales, este ingrediente casero ayuda a desprender de forma eficiente los residuos acumulados de jabón que endurecen las telas sin dañarlas.

¿Cómo usar vinagre blanco en la ropa para obtener suavidad natural? El vinagre de limpieza (vinagre blanco de alcohol) posee una acidez natural de origen acético que disuelve la cal del agua dura y los depósitos minerales de los detergentes que quedan atrapados en los tejidos. Al colocar unos 100 a 125 ml de este producto directamente en el compartimento del suavizante de tu lavarropas, vas a notar cómo tus toallas y sábanas recuperan su suavidad y capacidad de absorción original sin dejar películas grasosas o impermeabilizantes.