¿Para qué sirve ponerle vinagre a la ropa blanca?

Con el paso del tiempo y los lavados frecuentes, es muy común que las prendas claras adquieran un tono grisáceo o amarillento molesto. Frente a este dolor de cabeza, el secreto mejor guardado de la limpieza hogareña consiste en ponerle vinagre a la ropa blanca para recuperar su brillo original sin gastar de más.

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A diferencia de lo que muchos creen, no es necesario recurrir a costosos blanqueadores químicos cargados de cloro que terminan desgastando y rompiendo las fibras textiles a largo plazo. Un simple producto que todos tenemos en la cocina puede transformarse en tu mejor aliado para el cuidado de tus prendas preferidas.

El vinagre blanco destilado de alcohol es un limpiador sumamente versátil gracias a su principal componente activo: el ácido acético . Esta sustancia, de naturaleza ácida pero sumamente suave con las telas, actúa directamente sobre los problemas más recurrentes que sufren las prendas claras día a día.

A continuación, te detallamos los principales motivos químicos y prácticos por los que este truco casero se volvió viral:

Aprovechar todas las bondades de este ingrediente económico en tu lavarropas es sumamente sencillo. Podés elegir entre dos métodos prácticos según el estado de tus prendas claras:

1. El lavado general en lavarropas

Para el mantenimiento diario y prevenir que la ropa se opaque:

Colocá las prendas claras dentro de la lavadora de forma habitual.

Agregá tu jabón líquido o detergente preferido en el compartimiento correspondiente.

Verté 125 mililitros (media taza) de vinagre blanco directamente en el casillero destinado para el suavizante.

directamente en el casillero destinado para el suavizante. Iniciá un ciclo de lavado normal con agua fría.

2. Tratamiento de remojo para manchas difíciles

Si tenés prendas muy percudidas, con marcas amarillas notorias de sudor:

En un balde con agua tibia, disolvé una taza de vinagre blanco de alcohol.

Sumergí la prenda y dejala reposar por un máximo de 30 minutos (no extiendas este tiempo para proteger los tejidos).

(no extiendas este tiempo para proteger los tejidos). Enjuagá bien con abundante agua limpia.

Lavá la prenda en el lavarropas siguiendo las instrucciones normales de su etiqueta.

Desmitificando un error común: ¿por qué no debés mezclarlo con bicarbonato?

Existe una receta de limpieza casera muy extendida en internet que consiste en mezclar vinagre y bicarbonato de sodio directamente en la lavadora. Sin embargo, los expertos en química advierten que esta mezcla resulta completamente inútil.

Al unir el vinagre (que es un ácido) con el bicarbonato (que es una base alcalina), se produce una reacción efervescente de neutralización mutua. Las vistosas burbujas que se generan liberan dióxido de carbono, pero el resultado final que queda en el agua es simplemente acetato de sodio (una sal neutra) y agua común, perdiendo por completo el poder activo de ambos ingredientes.

Si querés aprovechar los beneficios de ambos, lo ideal es usarlos por separado: utilizá el bicarbonato de sodio en el tambor junto con el detergente para ablandar el agua, y colocá el vinagre blanco en el ciclo de aclarado o suavizante.