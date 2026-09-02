¿Para qué sirve limpiar el piso con una mezcla de sal, vinagre blanco y agua?

Un sencillo ritual que ganó popularidad en las redes sociales y promete limpiar las energías negativas en el hogar captó la atención de miles de personas. En ese sentido, una importante influencer compartió su método para alejar las malas vibras utilizando elementos que se encuentran fácilmente en cualquier cocina .

La influencer Secreto de Bruja , quien tiene más de 6 millones de seguidores en TikTok , explica solo se necesitan tres ingredientes: agua , vinagre blanco y sal de mesa . Esta combinación se utiliza para trapear el piso y así liberar el hogar de cualquier mala energía o envidia que pueda haber. La influencer recomienda realizar este ritual cada vez que se sienta pesadez en el ambiente o cuando no se haya podido descansar correctamente .

El procedimiento consiste en mezclar sal , vinagre y agua , y trapear el suelo con esta solución. Es importante mezclar hacia la derecha e intencionar, diciendo en voz alta el mantra "Mi casa estará protegida y cualquier mala energía saldrá de ella ". Además, se debe repetir tres veces la frase " Hecho está. Así será ".

La sal , conocida por su poder de protección y purificación , se cree que tiene la capacidad de absorber energías negativas , neutralizar vibraciones perjudiciales y sellar espacios para evitar la entrada de malas vibras . Por otro lado, el vinagre es considerado un elemento limpiador que disuelve energías estancadas y contribuye a renovar la vibración de un lugar.

Esta mezcla de ingredientes no solo tiene un propósito físico, sino también simbólico . Al trapear el piso con esta solución, se busca liberar el hogar de tensiones, conflictos, malas intenciones y cualquier carga energética acumulada. Realizar este ritual al menos dos veces por semana puede ayudar a mantener una vibración alta y armoniosa en el espacio .

Si bien muchas personas encontraron beneficios al llevar a cabo este ritual, es importante recordar que cada individuo puede tener diferentes creencias y formas de conectar con su entorno. Si te sientes atraído/a por esta práctica, puedes intentarlo en tu hogar y evaluar cómo te hace sentir.

El vinagre, el limón y el bicarbonato de sodio son elementos muy efectivos para limpiar el baño y dejarlo impecable, pero no es la única manera de lograrlo. Mantener el baño limpio y reluciente puede ser una tarea difícil, en especial cuando por el paso del tiempo, el sarro se acumula en diferentes superficies, generando manchas de óxido muy difíciles de sacar.

Más allá de esta popular mezcla para limpiar el baño, existe otra manera de hacerlo que también es muy eficaz. Con este truco, que además es muy fácil de realizar, vas a poder limpiar el sarro de los inodoros y otras partes del baño sin necesidad de hacer grandes esfuerzos.

Vas a necesitar estos dos ingredientes estrella: agua y vinagre blanco. Lo primero que vas a hacer es mezclar vinagre y agua en un recipiente, en partes iguales. Luego, vertelo sobre una botella con spray para poder aplicarlo bien. Aplicá el producto en áreas donde haya sarro. El vinagre es muy potente debido a su acidez, ya que disvuelve el sarro en segundos sin necesidad de frotar fuerte.

Dejá que el vinagre actúe un rato. Luego, frotá suavemente las zonas necesarias con la ayuda de un cepillo. Si lo estás haciendo en el inodoro, tirá la cadena para eliminar los residuos. Repetí este proceso hasta que quede reluciente. ¡Listo! Podés hacer esto todas las veces que lo necesites.