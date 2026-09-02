Descubrí para qué sirve doblar el ruedo de los jeans y por qué se convirtió en el truco práctico más buscado del verano 2026 para renovar todos tus looks.

Con el regreso de las tendencias de los años ochenta, pequeños trucos de estilo vuelven a ganar protagonismo en las calles. Uno de los hábitos más virales de la temporada consiste en doblar el ruedo de los jeans, un detalle que promete transformar por completo la apariencia de tu calzado favorito. ¿Para qué sirve?

Esta alternativa de diseño práctico, conocida técnicamente en el mundo de la moda como la tendencia de los jeans cuffed, se instaló con fuerza entre quienes buscan equilibrar la comodidad con un toque de originalidad urbana.

¿Para qué sirve doblar el ruedo de los jeans en tus looks diarios? Aunque parezca un simple detalle estético, este clásico truco heredado de la década de 1980 cumple una función de diseño clave y sumamente útil para tu guardarropa diario:

Destacar y dar protagonismo al calzado: Al elevar el final de la prenda, la atención visual se desplaza de manera automática hacia abajo. Es el truco perfecto para lucir tus zapatos nuevos, zapatillas de diseño o sandalias favoritas sin que queden ocultos debajo de la botamanga.

Al elevar el final de la prenda, la atención visual se desplaza de manera automática hacia abajo. Es el truco perfecto para lucir tus zapatos nuevos, zapatillas de diseño o sandalias favoritas sin que queden ocultos debajo de la botamanga. Estilizar las piernas al dejar el tobillo al descubierto: Mostrar sutilmente el tobillo rompe con la estructura pesada de los pantalones tradicionales, creando un efecto de ligereza visual que favorece la silueta general y aporta un aire fresco.

Mostrar sutilmente el tobillo rompe con la estructura pesada de los pantalones tradicionales, creando un efecto de ligereza visual que favorece la silueta general y aporta un aire fresco. Versatilidad instantánea sin recurrir a la costura: Te permite adaptar el largo de tu pantalón favorito a diferentes tipos de calzado en cuestión de segundos, pasando de un look plano a uno de mayor altura sin necesidad de pasar por la modista. Cómo combinar esta tendencia este verano En la década de los 80, esta clase de detalles convivía con estampados llamativos y colores vibrantes. Sin embargo, en el verano de 2026 la clave está en mezclar este guiño retro con elementos contemporáneos para lograr una apariencia equilibrada: