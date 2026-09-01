¿Amarillas o con manchas? Cómo limpiar zapatillas de lona a mano y dejarlas nuevas

Descubrí cómo limpiar las zapatillas de lona en casa usando ingredientes caseros y evitando las odiadas aureolas amarillas.

Mantener el calzado impecable puede parecer un desafío imposible, pero lavar zapatillas de lona a mano es la solución ideal para prolongar su vida útil. Con este truco casero que es furor en las redes, vas a eliminar la suciedad más difícil sin dañar la tela ni desteñir tus colores favoritos.

El calzado de lona es un básico indispensable de cualquier placard, especialmente para combinar con jeans bootcut, balloon o clásicos de piqué durante los días templados. Sin embargo, su mayor desventaja es lo rápido que absorben la suciedad. En Argentina, el furor por lucirlas impecables es tal que incluso se multiplican emprendimientos dedicados exclusivamente al lavado de zapatillas a mano profesional, como el conocido caso de una joven zapalina que se volvió viral.

Si no querés gastar de más y preferís resolverlo en tu hogar, acá te dejamos el método definitivo para recuperar tus zapatillas favoritas sin usar el lavarropas, que suele despegar las suelas.

Guía paso a paso: cómo limpiar zapatillas de lona en casa Para lograr un resultado profesional y evitar que queden con esas feas aureolas amarillas cuando se secan, necesitás tener a mano elementos muy simples: agua tibia, bicarbonato de sodio, vinagre blanco de alcohol, jabón neutro de lavandería (tipo pan) y un cepillo de dientes viejo.