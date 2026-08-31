    • 31 de agosto de 2026 - 18:55

    Cómo limpiar el colchón y eliminar manchas y malos olores

    Para quienes buscan cómo limpiar el colchón, existen algunos métodos sencillos para quitar suciedad.

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    Por Sofía Hache

    El cómo limpiar el colchón es una consulta frecuente porque, aunque se utilice ropa de cama, este elemento puede acumular polvo, sudor y diferentes tipos de suciedad con el paso del tiempo. La limpieza debe realizarse con cuidado para evitar que la humedad penetre profundamente.

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    Qué se necesita

    • Bicarbonato de sodio
    • Aspiradora
    • Un paño
    • Agua
    • Detergente suave

    Cómo limpiar el colchón

    Comenzar retirando toda la ropa de cama.

    Aspirar cuidadosamente toda la superficie del colchón, incluyendo los bordes.

    Para eliminar olores, distribuir una capa fina de bicarbonato de sodio.

    Dejar actuar durante varias horas.

    Después, aspirar nuevamente hasta retirar todo el polvo.

    Cómo tratar una mancha

    Si existe una mancha puntual, preparar una pequeña cantidad de agua con detergente suave.

    Humedecer ligeramente un paño y aplicarlo sobre la zona.

    No conviene empapar el colchón.

    Luego, dejarlo secar completamente y en un lugar ventilado antes de volver a colocar la ropa de cama.

    Cada cuánto hacerlo

    Una limpieza superficial puede realizarse periódicamente, mientras que la ropa de cama debería cambiarse con mayor frecuencia.

    La ventilación también ayuda a mantener el colchón en mejores condiciones.

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