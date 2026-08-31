Cómo limpiar el colchón y eliminar manchas y malos olores

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El cómo limpiar el colchón es una consulta frecuente porque, aunque se utilice ropa de cama, este elemento puede acumular polvo, sudor y diferentes tipos de suciedad con el paso del tiempo. La limpieza debe realizarse con cuidado para evitar que la humedad penetre profundamente.

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Comenzar retirando toda la ropa de cama.

Aspirar cuidadosamente toda la superficie del colchón , incluyendo los bordes.

Para eliminar olores, distribuir una capa fina de bicarbonato de sodio.

Después, aspirar nuevamente hasta retirar todo el polvo.

Cómo tratar una mancha

Si existe una mancha puntual, preparar una pequeña cantidad de agua con detergente suave.

Humedecer ligeramente un paño y aplicarlo sobre la zona.

No conviene empapar el colchón.

Luego, dejarlo secar completamente y en un lugar ventilado antes de volver a colocar la ropa de cama.

Cada cuánto hacerlo

Una limpieza superficial puede realizarse periódicamente, mientras que la ropa de cama debería cambiarse con mayor frecuencia.

La ventilación también ayuda a mantener el colchón en mejores condiciones.