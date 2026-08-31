    • 31 de agosto de 2026 - 18:58

    Cómo limpiar las zapatillas blancas y dejarlas como nuevas

    Saber cómo limpiar las zapatillas blancas puede ayudar a recuperar su aspecto cuando aparecen manchas, tierra o marcas de uso.

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    Por Sofía Hache

    Las zapatillas blancas suelen ensuciarse rápidamente, especialmente cuando se utilizan todos los días. Por eso, conocer cómo limpiar las zapatillas blancas correctamente permite mantenerlas durante más tiempo y evitar métodos que puedan dañar el material.

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    Para zapatillas de tela

    Primero, retirar los cordones.

    Eliminar el polvo superficial con un cepillo seco.

    Preparar una mezcla con agua y detergente.

    Aplicarla con un cepillo de cerdas suaves y frotar las zonas manchadas.

    Retirar el exceso de producto con un paño húmedo.

    Dejar secar en un lugar ventilado.

    Para la suela

    La goma blanca puede limpiarse con una mezcla de agua y detergente.

    En las zonas más marcadas, se puede utilizar un cepillo pequeño.

    Es importante evitar productos demasiado agresivos que puedan alterar el color.

    Un error frecuente

    No siempre es conveniente colocar las zapatillas en el lavarropas.

    Antes de hacerlo, hay que revisar las indicaciones del fabricante, ya que determinados materiales pueden deformarse o deteriorarse.

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