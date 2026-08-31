    • 31 de agosto de 2026 - 11:58

    Faltó al trabajo para "farmear aura" y amenazó con demandar a su jefe si le descuentan el día

    El joven se ausentó para participar de una competencia viral, terminó segundo y contó que su empleador no le pagará la jornada. Su reacción desató una fuerte discusión en las redes.

    El joven aseguró que faltó al trabajo para competir en una “batalla de aura” y quedó segundo.

    El joven aseguró que faltó al trabajo para competir en una “batalla de aura” y quedó segundo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una insólita situación vinculada con una de las tendencias juveniles del momento se volvió viral en las últimas horas. Un joven contó que faltó a su trabajo para participar de una “batalla de aura” y, después de que su jefe le comunicara que le descontaría el día, aseguró que podría iniciar acciones legales contra la empresa.

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    Según relató el propio protagonista, decidió ausentarse para asistir a una competencia de “farmear aura”, encuentros en los que los participantes realizan poses, miradas, movimientos y gestos frente al público con el objetivo simbólico de demostrar quién tiene mayor presencia o carisma. La jornada tampoco terminó como esperaba: consiguió el segundo puesto.

    El conflicto apareció cuando regresó al ámbito laboral. El joven afirmó que había avisado a su jefe cuál era el motivo de la ausencia y que posteriormente le informaron que le descontarían la jornada que no trabajó.

    Su respuesta terminó convirtiendo el episodio en un fenómeno todavía mayor en las redes sociales.

    Si me llega a hacer eso, les voy a hacer tremendo juicio”, sostuvo el joven en el video que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.

    El joven contó por qué faltó al trabajo y reaccionó ante la posibilidad de que le descuenten el día.

    Qué significa “farmear aura”

    La expresión proviene de una combinación entre el lenguaje de los videojuegos y los códigos que se popularizaron en plataformas como TikTok, Twitch e Instagram.

    En el mundo gamer, “farmear” significa realizar reiteradamente determinadas acciones para acumular recursos, experiencia o puntos. La palabra “aura”, trasladada a las redes, se utiliza como una especie de medición imaginaria del carisma, la seguridad, el estilo o la presencia de una persona.

    “Farmear aura” sería, entonces, hacer algo que permita ganar prestigio o reconocimiento simbólico frente a los demás. De la misma forma, una situación vergonzosa puede ser descripta en internet como una “pérdida de aura”.

    La tendencia salió además de las pantallas. Durante 2026 comenzaron a multiplicarse las denominadas “batallas de aura”, encuentros en espacios públicos donde jóvenes se enfrentan mediante poses, caminatas, expresiones y referencias a memes, mientras los presentes reaccionan y el contenido vuelve posteriormente a las redes.

    Del fenómeno viral a una polémica laboral

    El caso desató una fuerte discusión entre usuarios. Mientras algunos interpretaron la situación como una broma o contenido realizado para generar repercusión, otros cuestionaron que una actividad vinculada con una tendencia de redes pudiera utilizarse como motivo para faltar al empleo y luego reclamar por el descuento de la jornada.

    Por el momento, no trascendió que exista efectivamente una demanda judicial iniciada contra el empleador. Lo que se conoce públicamente es la advertencia realizada por el joven en el video viral.

    El episodio terminó convirtiéndose así en una nueva muestra de hasta dónde llegaron los códigos nacidos en internet: una expresión que comenzó como jerga gamer, pasó a TikTok y las plazas y ahora quedó, al menos por unas horas, en el centro de una inesperada controversia laboral.

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